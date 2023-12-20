Приватизація Ocean Plaza: міноритарний акціонер пропонує провести аудит ТРЦ

ТРЦ OCEAN PLAZA

Міноритарний акціонер ТРЦ Ocean Plaza, компанія "Ланіта Інвест" Андрія Іванова, вважає, що перед аукціоном з приватизації ТРЦ, який держава планує не раніше другого півріччя 2024 року, потрібно провести аудит об'єкту.

Про це пише liga.net.

Напередодні голова Фонду державного майна Віталій Коваль сказав, що держава готується до аукціонних процедур, першим кроком стало повернення попередньої редакції статуту ТОВ "Інвестиційний союз Либідь".

Статут "ІС Либідь" був виписаний таким чином, що без Іванова жодне важливе рішення ухвалити було неможливо, бо все, що належало до компетенції загальних зборів (вищого органу управління ТОВ), мало ухвалюватися 3/4 голосів.

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24 листопада колегія при Міністерстві юстиції скасувала цю редакцію статуту, і тепер рішення можуть ухвалюватися простою більшістю.

"Це розблокувало можливість призначення нового менеджменту. Адже за попереднім статутом неможливо було переобрати дирекцію, створити наглядову раду та змінити керуючу компанію, яка мала російський слід. Наразі триває процес відбору нового менеджменту", - сказав Коваль у коментарі, текст якого є у liga.net.

"Ланіта Інвест" у відповідь повідомила, що скасування попередньої редакції статуту без погодження з нею призвело до "певної кризи в управлінні". Компаныя переконана, що рішення було незаконним і буде скасоване судом, тому всі рішення на підставі теперішнього статуту вважатимуться спірними.

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При цьому компанія підтримала прагнення держави змінити керуючу компанію ТОВ "КММ", яка була залучена попередніми російськими власниками.

"Ми також підтримуємо намір держави якнайшвидше реалізувати конфісковану частку. Однак, перед виставленням частки на аукціон держава має провести аудит для з’ясування реального фінансового становища ТРЦ", - додали в "Ланіта Інвест".

Міноритарні власники Ocean Plaza ще влітку казали, що не збираються брати участь в аукціоні на придбання державної частки торговельного центру, зазначає видання.

Головним претендентом на купівлю Ocean Plaza є Вагіф Алієв, цю інформацію він підтвердив в інтерв’ю Forbes.

Нагадаємо:

Компанія "Ланіта Інвест", яка володіє 33,5% акцій ТРЦ Ocean Plaza і контролюється бізнесменом Андрієм Івановим, звинуватила державу в обмеженні її прав і пригрозила тривалими судовими процесами.

У жовтні в.о. голови ФДМУ Олександр Федоришин говорив в інтерв'ю ЕП, що Фонд держмайна хоче змінити менеджмент ТОВ "Інвестиційний союз Либідь", але це неможливо, поки не буде оскаржений статут підприємства.

Раніше Фонд держмайна звернувся до уряду з ініціативою включити до переліку об’єктів великої приватизації державну частку в столичному ТРЦ Ocean Plaza для продажу на відкритому аукціоні.

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Економічна правда