Молдавські фермери вимагають обмежити імпорт української агропродукції

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Асоціація "Forța Fermierilor" вимагає від уряду Молдови ввести подібні до Румунських та Болгарських обмежень імпорту української агропродукції.

Про це йдеться в заяві асоціація "Forța Fermierilor" на своїй сторінці у Facebook.

Уряд Молдови пообіцяв скасувати режим надзвичайного стану від 1 січня 2024 року, що автоматично скасовує всі обмеження запровадження під час режиму надзвичайного стану.

В тому числі рішення про ліцензування імпорту зерновий та олійних продуктів. Як зазначають в асоціації, скасування цих норм негативно вплинуть на молдавських фермерів, окрім цього, негативно вплинули б на експорт продукції до Румунії.

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"Відсутність обмежень на імпорт, не тільки введе в дисбаланс внутрішній ринок, але й загрожуватиме експорту пшениці, кукурудзи та соняшника до Румунії, яка неодноразово попереджала нашу країну про небезпеку реекспорту зернових з України. Блокування експорту до Румунії було б безумовною катастрофою для фермерів Молдови", - зазначається в заяві.

Як вирішення проблеми, асоціація вимагає від уряду ввести обмеження після скасування режиму надзвичайного стану, подібних до тих, що введені в Румунії та Болгарії.

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У Молдові фермери вимагали заборонити імпорт соняшнику з України, через який нібито знижується ціна на цю культуру всередині країни.

Мінвідновлення розпочало перемовини із Молдовою та Румунією щодо створення "зеленого коридору" між пунктами пропуску "Рені (Україна) – Джурджулешти (Молдова) – Галац (Румунія)" для пришвидшення експорту української агропродукції.