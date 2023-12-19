Норвегія забезпечуватиме довгострокове постачання газу до Німеччини

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Німецька державна енергетична компанія "Securing Energy for Europe" (SEFE) та норвезька "Equinor" підписали довгострокову угоду про експорт норвезького природного газу до Німеччини.

Про це йдеться в пресрелізі компанії "Equinor".

Норвезька компанія обіцяє забезпечити 111 терават-годин (близько 10 млрд кубометрів) природного газу на рік з 1 січня 2024 року до 2034 року, а також можливість продовження ще на 5 років. Щорічне постачання має забезпечити приблизно третину промислових потреб Німеччини у природному газі.

"Це відповідь на потребу Європи в довгостроковому, надійному постачанні енергії та життєздатний шлях до масштабної декарбонізації", - говорить генеральний директор "Equinor" Андерс Опедал.

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П'ятирічний опціон розрахований на загальний обсяг 319 ТВт-год (близько 29 млрд кубометрів) протягом цього періоду. Компанії також підписали лист про наміри без зобовʼязань, який передбачає, що німецька SEFE стане довгостроковим покупцем гігантських обʼємів низьковуглецевого водню від "Equinor", починаючи з 2029 року і продовжуючи до 2060 року.

Угоди були підписані генеральним директором Equinor Андерсом Опедалом та генеральним директором SEFE доктором Егбертом Лаеге в Берліні 19 грудня 2023 року. Історія співпраці між компанією "Equinor" та Німеччиною починається з 1977 року.

Як зазначається, це одна з найбільших за обсягами угода "Equinor" від 1986 року.

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Нагадаємо:

Після того як другий етап нафтового ембарго ЄС набув чинності, до Німеччини майже не імпортується російська нафта.

Ціни на нафту зросли 19 грудня, оскільки напади єменських бойовиків-хуситів, пов'язаних з Іраном, на судна в Червоному морі порушили морську торгівлю і змусили компанії змінити маршрути суден.