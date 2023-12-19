Hyundai вирішив продати завод у Росії

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Корейський автовиробник Hyundai Motor Company (Hyundai) затвердив план продажу свого російського заводу, на якому до початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну компанія виробляла 200 тис автомобілів на рік.

Про це йдеться в офіційній заяві компанії.

Частку в компанії "Хюндай Мотор Мануфактуринг Рус" (ТОВ "ХММР") продадуть на користь місцевого ТОВ "Арт-Фінанс" - однієї із структур дилерського холдингу "Авілон". Ця ж компанія весною 2023 року викупила російський бізнес Volkswagen.

Діяльність санкт-петербурзького заводу "ХММР" призупинена з березня 2022 року.

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Наразі Hyundai проводить остаточні узгодження з "Арт-Фінанс" щодо деталей угоди, додали в компанії.

При цьому Hyundai продовжить надавати післяпродажне обслуговування в РФ та інші послуги для клієнтів.

Нагадаємо:

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Повідомлялось, що південнокорейський автоконцерн Hyundai Motor Company розглядає варіанти призупинення діяльності в Росії, які можуть включати продаж свого тамтешнього заводу.

Автоконцерн Hyundai вирішив призупинити проєкт реконструкції колишнього автозаводу General Motors в Петербурзі, в який планували вкласти 36 млрд рублів.

Економічна правда