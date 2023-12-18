Новини 18 грудня: ЄС схвалив новий пакет санкцій проти РФ, "Київстар" відновив послугу SMS
Про "Київстар". Станом на 11 ранку 18 грудня "Київстар" відновив доступ до послуг SMS. Розпочато відновлення доступу до послуг M2M для бізнес-клієнтів.
Про РФ. Кремль отримав 1,25 мільярда доларів після відходу західних компаній із РФ. Президент РФ Владімір Путін зумів перетворити відхід західних компаній з російського ринку на "золоте дно" - якщо компанії хочуть піти з РФ, Путін ставить умови, "які вигідні його уряду, його елітам і його війні".
Про "чорний ринок" цигарок. У жовтні 2023 рівень нелегальної торгівлі тютюновими виробами в Україні зріс до 25,7% за рахунок збільшення частки підробленої продукції та продукції, яка призначена для продажу в зоні безмитної торгівлі (з надписом Duty Free) або для експорту.
Про санкції. Рада Європейського Союзу в понеділок, 18 грудня, завершила процес ухвалення дванадцятого пакета санкцій проти Росії.
Про податки. Державна податкова служба України оштрафувала за несплату податків компанію Aylo (до серпня 2023 року - MindGeek), що управляє порнографічними сервісами PornHub.
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