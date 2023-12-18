ЄС схвалив 12-й пакет санкцій проти Росії

Рада Європейського Союзу в понеділок, 18 грудня, завершила процес ухвалення дванадцятого пакета санкцій проти Росії.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться в заяві Ради ЄС.

12-й пакет санкцій передбачає заборону на прямий або непрямий імпорт, купівлю або передання діамантів із Росії. Заборона, раніше погоджена на рівні "Групи семи", почне діяти з 1 січня 2024 року; обмеження щодо російських діамантів, що обробляються в третіх країнах, впроваджуватиметься з 1 березня по 1 вересня 2024-го.

Санкційний пакет також передбачає, що експортери з ЄС на договірній основі заборонятимуть реекспорт до Росії і для використання в Росії секретних товарів і технологій, коли укладають угоди з третіми країнами.

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До переліку товарів, експорт яких у РФ заборонений, додали хімікати, літієві батареї, термостати, двигуни постійного струму та серводвигуни для безпілотників, верстати та деталі машин і механізмів.

Євросоюз запроваджує додаткові обмеження на імпорт чавуну й шпігату, мідних дротів, алюмінієвих дротів, фольги, труб і прокату загальною вартістю 2,2 мільярда євро на рік, а також забороняє імпорт скрапленого пропану з 12-місячним перехідним періодом. При цьому періоди поступового скорочення імпорту окремих видів металопродукції продовжуються.

Водночас Рада ЄС додала виключення з обмежень на ввезення з Росії предметів особистого користування – раніше їх могли конфіскувати на митниці – та для автомобілів з дипломатичними номерами. Що ж стосується звичайних авто, країни ЄС можуть дозволити їхній в’їзд, якщо ті не продаються і використовуються виключно в особистих цілях.

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Окремий блок санкційних рішень ЄС у 12-му пакеті стосується посилення чинних обмежень.

Євросоюз поширює заборону на транзит через Росію на всі товари військового призначення, забороняє громадянам Росії володіти, контролювати або займати будь-які посади в керівних органах юросіб, які надають криптовалютні послуги росіянам. Також чинна заборона на надання особам РФ послуг поширюється на надання програмного забезпечення для управління підприємствами та програмного забезпечення для промислового дизайну та виробництва.

Євросоюз також запроваджує вимогу повідомляти про переказ коштів за межі ЄС будь-якою юридичною особою в межах ЄС, пов’язаної з юрособою з Росії або російським громадянином чи фізичною особою, яка проживає в Росії.

У ЄС посилюються вимоги щодо дотримання "стелі цін" на нафту, зокрема з тим, аби краще визначати судна та суб'єкти, які допомагають Росії обходити це обмеження. Компанії з ЄС, які продають танкери третім сторонам, мають повідомляти про це в ЄС.

Крім того, згідно з рішенням Ради ЄС, Швейцарія долучиться до обмежувальних заходів щодо імпорту заліза та сталі з Росії та комплексу заходів імпортного контролю, які є практично еквівалентними заходам ЄС.

Зрештою, розширились індивідуальні санкційні списки. До них ЄС додав 29 нових суб'єктів, які безпосередньо підтримують військово-промисловий комплекс Росії, зокрема й із третіх країн, а також "значну кількість додаткових фізичних та юридичних осіб".

Нагадуємо:

У рішенні саміту ЄС, опублікованому 14 грудня, містилась фраза про те, що ЄС "вітає ухвалення" 12-го пакета санкцій проти Росії. Але пізніше стало відомо, що юридичної домовленості ще не було досягнуто, і її блокувала Австрія через оголошення Raiffeisen міжнародним спонсором війни.