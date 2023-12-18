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В Україні зріс нелегальний ринок цигарок: чверть ринку - тінь, несплачені податки - понад 23 мільярди

Понеділок, 18 грудня 2023, 14:35 - Лія Ільченко

У жовтні 2023 рівень нелегальної торгівлі тютюновими виробами в Україні зріс до 25,7% за рахунок збільшення частки підробленої продукції та продукції, яка призначена для продажу в зоні безмитної торгівлі (з надписом Duty Free) або для експорту.

Дослідження ринку нелегальної торгівлі за жовтень 2023 року, яке є у розпорядженні ЕП, здійснила компанія Kantar Україна - представник компанії Kantar, світового лідера у галузі маркетингових даних та аналітики.

Так, у жовтні 2023, відбулось стрімке зростання загального рівня нелегальної торгівлі тютюновими виробами в Україні до 25,7%.

Обсяг тіньового ринку сигарет в Україні у 2023 році складає 7,062 млрд штук.

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На тіньовому ринку збільшилась як частка підробленої продукції (до 11,3%), так і частка продукції, яка маркована надписом Duty Free або призначена для експорту, але нелегально продається в Україні (до 12,9%).

Що ж до середньорічного показника обсягів нелегального ринку сигарет в Україні у 2023 році, він сягнув 21,8%.

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За середньорічними показниками, 26% підробленої продукції мали ознаки підроблених акцизних марок.

З них (згідно з тим, як зазначено на пачці сигарет):

  • Українське Тютюнове Виробництво - 15%;
  • Юнайтед Тобако - 11%.

72% нелегальної тютюнової продукції, з позначкою Duty Free або призначеної для експорту, має напис про те, що виробником є Винниківська тютюнова фабрика. А також:

  • Юнайтед Тобако - 11%;
  • інші - 2%;
  • невизначені виробники - 15%.

62% цієї групи нелегальної продукції складають сигарети Сompliment з маркуванням Duty Free. А також:

  • Marshall - 8%;
  • Lifa - 8%;
  • Urta - 2%;
  • King - 2%;
  • D&B - 2%

Лідерами за рівнем розповсюдження нелегальної продукції є 8 областей України, де реалізується 70% такої продукції. Зокрема, це:

  • Дніпропетровська - 17%,
  • Одеська - 12%,
  • Львівська – 9%;
  • Харківська – 9%;
  • Хмельницька – 7%;
  • Кіровоградська – 6%;
  • Чернівецька – 5%,
  • Рівненська – 5%.

Кіоски й магазини стали основними каналами розповсюдження нелегальної продукції у 2023 році. В цих каналах торгівлі продається 69% нелегальної тютюнової продукції. Загалом, канали розповсюдження виглядають наступним чином:

  • кіоски 39%;
  • магазини 30%;
  • вуличні торговці 18%;
  • відкриті ринки 11%;
  • інше 3%.

У дослідженні взяли участь 3000 курців фабричних сигарет, чоловіки та жінки віком 18,5- 64 роки. Дослідження проводилося у всіх регіонах, окрім прифронтових та окупованих територій.

Досліджувалися три категорії нелегальної продукції:

  • підроблена продукція;
  • продукція, що маркована надписом Duty Free або призначена для експорту, яка нелегально реалізується в Україні;
  • контрабанда.

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Економічна правда
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