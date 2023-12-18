В Україні зріс нелегальний ринок цигарок: чверть ринку - тінь, несплачені податки - понад 23 мільярди

У жовтні 2023 рівень нелегальної торгівлі тютюновими виробами в Україні зріс до 25,7% за рахунок збільшення частки підробленої продукції та продукції, яка призначена для продажу в зоні безмитної торгівлі (з надписом Duty Free) або для експорту.

Дослідження ринку нелегальної торгівлі за жовтень 2023 року, яке є у розпорядженні ЕП, здійснила компанія Kantar Україна - представник компанії Kantar, світового лідера у галузі маркетингових даних та аналітики.

Так, у жовтні 2023, відбулось стрімке зростання загального рівня нелегальної торгівлі тютюновими виробами в Україні до 25,7%.

Обсяг тіньового ринку сигарет в Україні у 2023 році складає 7,062 млрд штук.

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На тіньовому ринку збільшилась як частка підробленої продукції (до 11,3%), так і частка продукції, яка маркована надписом Duty Free або призначена для експорту, але нелегально продається в Україні (до 12,9%).

Що ж до середньорічного показника обсягів нелегального ринку сигарет в Україні у 2023 році, він сягнув 21,8%.

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За середньорічними показниками, 26% підробленої продукції мали ознаки підроблених акцизних марок.

З них (згідно з тим, як зазначено на пачці сигарет):

Українське Тютюнове Виробництво - 15%;

Юнайтед Тобако - 11%.

72% нелегальної тютюнової продукції, з позначкою Duty Free або призначеної для експорту, має напис про те, що виробником є Винниківська тютюнова фабрика. А також:

Юнайтед Тобако - 11%;

інші - 2%;

невизначені виробники - 15%.

62% цієї групи нелегальної продукції складають сигарети Сompliment з маркуванням Duty Free. А також:

Marshall - 8%;

Lifa - 8%;

Urta - 2%;

King - 2%;

D&B - 2%

Лідерами за рівнем розповсюдження нелегальної продукції є 8 областей України, де реалізується 70% такої продукції. Зокрема, це:

Дніпропетровська - 17%,

Одеська - 12%,

Львівська – 9%;

Харківська – 9%;

Хмельницька – 7%;

Кіровоградська – 6%;

Чернівецька – 5%,

Рівненська – 5%.

Кіоски й магазини стали основними каналами розповсюдження нелегальної продукції у 2023 році. В цих каналах торгівлі продається 69% нелегальної тютюнової продукції. Загалом, канали розповсюдження виглядають наступним чином:

кіоски 39%;

магазини 30%;

вуличні торговці 18%;

відкриті ринки 11%;

інше 3%.

У дослідженні взяли участь 3000 курців фабричних сигарет, чоловіки та жінки віком 18,5- 64 роки. Дослідження проводилося у всіх регіонах, окрім прифронтових та окупованих територій.

Досліджувалися три категорії нелегальної продукції: