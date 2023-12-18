В Україні зріс нелегальний ринок цигарок: чверть ринку - тінь, несплачені податки - понад 23 мільярди
У жовтні 2023 рівень нелегальної торгівлі тютюновими виробами в Україні зріс до 25,7% за рахунок збільшення частки підробленої продукції та продукції, яка призначена для продажу в зоні безмитної торгівлі (з надписом Duty Free) або для експорту.
Дослідження ринку нелегальної торгівлі за жовтень 2023 року, яке є у розпорядженні ЕП, здійснила компанія Kantar Україна - представник компанії Kantar, світового лідера у галузі маркетингових даних та аналітики.
Так, у жовтні 2023, відбулось стрімке зростання загального рівня нелегальної торгівлі тютюновими виробами в Україні до 25,7%.
Обсяг тіньового ринку сигарет в Україні у 2023 році складає 7,062 млрд штук.
Оцінка несплачених податків у бюджет України - 23,500 млрд грн.
На тіньовому ринку збільшилась як частка підробленої продукції (до 11,3%), так і частка продукції, яка маркована надписом Duty Free або призначена для експорту, але нелегально продається в Україні (до 12,9%).
Що ж до середньорічного показника обсягів нелегального ринку сигарет в Україні у 2023 році, він сягнув 21,8%.
За середньорічними показниками, 26% підробленої продукції мали ознаки підроблених акцизних марок.
З них (згідно з тим, як зазначено на пачці сигарет):
- Українське Тютюнове Виробництво - 15%;
- Юнайтед Тобако - 11%.
72% нелегальної тютюнової продукції, з позначкою Duty Free або призначеної для експорту, має напис про те, що виробником є Винниківська тютюнова фабрика. А також:
- Юнайтед Тобако - 11%;
- інші - 2%;
- невизначені виробники - 15%.
62% цієї групи нелегальної продукції складають сигарети Сompliment з маркуванням Duty Free. А також:
- Marshall - 8%;
- Lifa - 8%;
- Urta - 2%;
- King - 2%;
- D&B - 2%
Лідерами за рівнем розповсюдження нелегальної продукції є 8 областей України, де реалізується 70% такої продукції. Зокрема, це:
- Дніпропетровська - 17%,
- Одеська - 12%,
- Львівська – 9%;
- Харківська – 9%;
- Хмельницька – 7%;
- Кіровоградська – 6%;
- Чернівецька – 5%,
- Рівненська – 5%.
Кіоски й магазини стали основними каналами розповсюдження нелегальної продукції у 2023 році. В цих каналах торгівлі продається 69% нелегальної тютюнової продукції. Загалом, канали розповсюдження виглядають наступним чином:
- кіоски 39%;
- магазини 30%;
- вуличні торговці 18%;
- відкриті ринки 11%;
- інше 3%.
У дослідженні взяли участь 3000 курців фабричних сигарет, чоловіки та жінки віком 18,5- 64 роки. Дослідження проводилося у всіх регіонах, окрім прифронтових та окупованих територій.
Досліджувалися три категорії нелегальної продукції:
- підроблена продукція;
- продукція, що маркована надписом Duty Free або призначена для експорту, яка нелегально реалізується в Україні;
- контрабанда.