Spotify повністю припинив роботу в Росії: юрособу ліквідували

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Єдину юрособу стримінгового музичного сервісу Spotify у Росії ліквідували 14 грудня, таким чином Spotify повністю припинив роботу в РФ.

Про це пише російське пропагандистське агентство ТАСС із посиланням на дані Єдиного держреєстру юросіб РФ.

Spotify зареєстрував юрособу в Росії в січні 2014 року. Працювати у країні сервіс почав із липня 2020-го. Навесні 2022 року компанія оголосила про припинення діяльності на російському ринку.

15 грудня 2023 року одну з двох своїх російських юросіб (ТОВ "Сиско системс") також ліквідував виробник мережевого обладнання Cisco. Ще одна (ТОВ "Сіско солюшенз") продовжує працювати - про відхід із Росії компанія оголосила в червні 2022 року.

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Нагадаємо:

На початку 2023 року музичний стрімінговий сервіс Spotify почав процес ліквідації своєї російської юридичної особи - ТОВ "Спотіфай".

Стримінговий сервіс Spotify 11 квітня 2022 року повністю зупинив роботу в РФ - це означає, що більше не можна буде скористатися сервісами на сайті та у додатку.

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Музичний стрімінговий сервіс Spotify заявив про відхід з Росії через нові закони, що накладають обмеження на поширення інформації всередині країни.

Економічна правда