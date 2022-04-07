Spotify з 11 квітня повністю призупиняє роботу в Росії

Стримінговий сервіс Spotify 11 квітня повністю зупиняє роботу в РФ - це означає, що більше не можна буде скористатися сервісами на сайті та у додатку.

Про це повідомили у Spotify Russia.

"11 квітня Spotify призупиняє роботу у Росії. Це означає, що більше не можна буде скористатися сервісами на сайті та у додатку", - повідомили в компанії.

"На даний момент сервіс недоступний. Ми обов'язково повідомимо, коли ситуація зміниться", - йдеться у заяві на сайті.

У користувачів є можливість завантажит особисті дані та видалити свій обліковий запис.

Нагадаємо:

Музичний стрімінговий сервіс Spotify заявив про відхід з Росії через нові закони, що накладають обмеження на поширення інформації всередині країни.

Економічна правда