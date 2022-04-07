Spotify з 11 квітня повністю призупиняє роботу в Росії
Стримінговий сервіс Spotify 11 квітня повністю зупиняє роботу в РФ - це означає, що більше не можна буде скористатися сервісами на сайті та у додатку.
Про це повідомили у Spotify Russia.
"11 квітня Spotify призупиняє роботу у Росії. Це означає, що більше не можна буде скористатися сервісами на сайті та у додатку", - повідомили в компанії.
"На даний момент сервіс недоступний. Ми обов'язково повідомимо, коли ситуація зміниться", - йдеться у заяві на сайті.
У користувачів є можливість завантажит особисті дані та видалити свій обліковий запис.
Нагадаємо:
Музичний стрімінговий сервіс Spotify заявив про відхід з Росії через нові закони, що накладають обмеження на поширення інформації всередині країни.
Економічна правда
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