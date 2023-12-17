Біля станції метро "Деміївська" просів ґрунт

Недалеко від станції метро "Деміївська" виявили просідання ґрунту. За ділянкою, де помітили просідання встановили постійний нагляд.

Про це повідомляє КМДА на своєму сайті.

Як зазначено, просідання відбулось ще до закриття 6 станцій "синьої" гілки Київського метрополітену. В КМДА зазначили, що критичних змін не зафіксовано.

У київському метро зазначили, що цими днями поруч із місцем просідання ґрунту енергопостачальна компанія також прокладала кабельні мережі із застосуванням відповідної будівельної техніки.

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Одразу після зупинки руху поїздів "синьою" гілкою підземки для зменшення навантаження на споруди метрополітену та локалізації місця просідання тимчасово обмежили рух однією смугою автомобільного з’їзду.

Тунель між станціями "Деміївська" - "Либідська" стабілізований. Профільні фахівці проводять роботи з облаштування підсилюючих конструкцій і локалізації теч. Поява нових деформацій і тріщин не спостерігається.

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Нагадуємо:

З 9 грудня 2023 року Київський метрополітен зупинив рух між станціями "Теремки" та "Либідська" через необхідність термінового проведення ремонту на перегінному тунелі між станціями.

Столичні правоохоронці порушили кримінальну справу щодо службової недбалості через тріщини у стелі київського метрополітену між станціями "Теремки" та "Либідська".

У Київському метрополітені пояснили причину термінової зупинки руху 8 грудня на ділянці між станціями "Теремки" – "Деміївська": стеля пішла новими тріщинами.