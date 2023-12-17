"Газпром" заявив про новий денний максимум постачання газу до Китаю

У російській державній компанії "Газпром" оголосили про новий рекорд постачання газу до Китаю, не зазначаючи цифр.

Про це пише Bloomberg.

У російській компанії зазначили, що обсяги постачання газу на альтернативний європейському китайський ринок через газопровід "Сила Сибіру" збільшилась до нового денного максимуму, але не зазначають цифр. Збільшення обсягів експорту вдалось досягти завдяки змінам у контракти між Газпромом та Китайською національною нафтовою компанією (CNPC).

Компанії також ведуть перемовини стосовно постачання газу ще одним газопроводом "Сила Сибіру 2", про це говоритимуть на наступній зустрічі.

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У міністерстві енергетики Росії заявили що річний експорт газу в Китай у 2023 році становив 22 млрд кубометрів, а у 2024 обʼєм зросте до 30 млрд кубометрів.

Нагадаємо:

Російський проект газопроводу "Сила Сибіру-2", який необхідний, щоб замінити "Газпрому" втрачений європейський ринок, просувається вкрай повільно через позицію, яку зайняв Китай.

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Всупереч збитковості газового напряму "Газпрому" і підвищенню цін на внутрішньому ринку в РФ, яке планується, ціна на російський трубопровідний газ для Китаю буде неухильно знижуватися в найближчі кілька років.