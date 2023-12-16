Угорщина шантажує Болгарію щодо вступу в Шенген через податок на російський газ

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Міністр закордонних справ Угорщини, Петер Сійярто заявив, що Будапешт накладе вето на вступ Болгарії до вільної Шенгенської зони, якщо останні не скасують податок на російський газ.

Про це пише Reuters.

Після прийняття рішення про початок перемовин про вступ України до ЄС, Угорщина не полишила методів погроз, навіть коли мова йде про членів Європейського союзу.

Угорщина, яка не має виходу до моря, одна з небагатьох країн Євросоюзу, що не шукає шляхи для відмови від російського газу, а радше навпаки, є агентом захисту російських інтересів в межах ЄС.

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"У той час, як західноєвропейські країни докладають значних зусиль, щоб відвикнути від російського газу, Угорщина отримує 4,5 мільярда кубометрів газу на рік з Росії за угодою, підписаною у 2021 році, в основному через Болгарію та Сербію", - йдеться в повідомленні.

Болгарський податок на російський газ розрахований на зменшення прибутків Газпрому, але підвищує ризики перебоїв у постачанні. До цього апелює угорська сторона, заявляючи, що під ризиком не тільки Угорщина, але й Сербія та Північна Македонія.

"Ми чітко дали зрозуміти болгарам, що якщо вони будуть продовжувати це довго, якщо вони будуть довго ставити під загрозу безпеку енергопостачання Угорщини, то ми накладемо вето на їхній вступ до Шенгенської зони", - сказав Міністр закордонних справ Угорщини Петр Сійярто.

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Нагадаємо:

Болгарія намагається усунути лазівку в санкціях проти Росії, яка допомогла країні-агресорці транспортувати нафту на болгарський нафтопереробний завод і, після переробки на дизельне пальне або бензин, далі легально імпортувати ці продукти по світу.

Сербія та Болгарія побудували газогін для зменшення залежності від Росії. Будівництво газового проводу від Сербського міста Ніш, до околиць столиці Болгарії Софії розпочалось у лютому 2023 року.