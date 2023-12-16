Фінляндія вилучила спільні з Росією потяги 

Російська залізниця (РЖД) звинуватила фінську компанія "VR" у привласненні потягів "Алегро" зі спільного підприємства, які курсували між двома країнами до березня 2022 року.

Про це пише Reuters.

У фінській компанії зазначають, що уряд Росії знехтував своїми фінансовими зобовʼязаннями перед спільним підприємством "Karelian trains", тому "VR" викупила кредити фінсько-російської компанії, отримавши право використовувати потяги.

Російські залізничники не задоволені цією новиною, та звинувачують фінську сторону у неузгоджені передачі потягів.

Реклама:

"Неодноразові пропозиції "РЖД" відновити експлуатацію поїздів Allegro в рамках існуючих угод не були прийняті фінською стороною", - заявили в російській залізниці.

Як зазначається, потяги "Алегро", швидкісні та з нахилом, також відомі як Sm6, складаються з семи вагонів. Очікується, що вони почнуть курсувати на далеких маршрутах всередині Фінляндії з 2025 року

Нагадаємо:

Реклама:

Пасажирське залізничне сполучення між Фінляндією та Росією швидкісними поїздами Allegro припинили 28 березня 2022.

Україна просила Фінляндію передати їй чотири поїзди Allegro, які раніше курсували між Петербургом і Гельсінкі.