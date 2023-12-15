"Укргідроенерго" планує відновити 1 ГВт потужності протягом наступних пів року

ПрАТ "Укргідроенерго" планує відновити близько 1 тис МВт гідроенергогенерувальної потужності, які постраждали внаслідок російських обстрілів, протягом наступних пів року.

Про це повідомив генеральний директор ПрАТ "Укргідроенерго" Ігор Сирота в етері телемарафону "Єдині новини".

За його словами, загалом по об'єктах "Укргідроенерго" було нанесено понад 50 ракетних ударів, що призвело до втрати близько 2,5 тис. МВт. Вже зараз компанії вдалось відновити 1,5 тис. МВт, ще 1 тис. МВт планують додати за наступні пів року.

Сирота додав, що "Укргідроенерго" через ракетні атаки втратило загалом близько 2 млрд кВт-год вироблення електроенергії на рік і близько 8 млрд грн.

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"Укргідроенерго" в умовах дефіциту електроенергії в енергосистемі виробляє 40 млн кВт-год на добу, що становить 15-20% у структурі енергобалансу країни й практично відповідає рівню паводкового періоду", – зазначив Сирота.

Він також додав, що частка гідрогенерації у виробленні завжди була в середньому близько 10% загального енергобалансу. Проте вже зараз "Укргідроенерго" покриває дефіцит, що збільшує частку гідрогенерації від 15% до 20%. Водночас в окремі дні вироблення електроенергії ГЕС і ГАЕС сягає 20-25% загального енергобалансу

Нагадаємо:

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Генеральний директор ПрАТ "Укргідроенерго" Ігор Сирота закликав українських споживачів до економії електроенергії через спрацювання гідроелектростанціями запасів води у водосховищах.

"Укргідроенерго" отримало транш у 133 млн євро від Європейського інвестиційного банку (ЄІБ) на реалізацію проєкту "Реабілітація гідроелектростанцій".