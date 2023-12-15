"Укренерго" отримає від ЄБРР 150 мільйонів євро на опалювальний сезон

фото: укренерго

Україна залучить від ЄБРР 150 млн євро для підтримки НЕК "Укренерго" в проходженні опалювального сезону.

Про це повідомив у Telegram прем'єр Денис Шмигаль.

"Підписали сьогодні відповідні угоди. Це значний внесок партнерів в українську енергетичну безпеку та стабільне енергоживлення українських споживачів", - написав Шмигаль.

За його словами, також у співпраці з ЄБРР реалізуються проєкти комплексної відбудови та відновлення українських магістральних мереж.

Реклама:

Нагадаємо:

У червні 2023 року ЄБРР та уряд України домовилися об’єднати зусилля для мобілізації нового великого пакету фінансування для підтримки енергетичної безпеки країни, банк виділить 600 мільйонів євро у вигляді позик та грантів від міжнародних партнерів.

Президент ЄБРР Оділь Рено-Бассо підписав три меморандуми про взаєморозуміння з прем’єр-міністром України Денисом Шмигалем щодо мобілізації 200 млн євро для "Укренерго", 200 млн євро для "Нафтогазу" і 200 млн євро для "Укргідроенерго".

Реклама:

У листопаді повідомлялось, що "Укренерго" планує до кінця 2023 року підписати угоду про залучення до 200 млн євро фінансування від Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР).

Економічна правда