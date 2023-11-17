"Укренерго" очікує підписання угоди для фінансування ЄБРР до кінця року
"Укренерго" планує до кінця 2023 року підписати угоду про залучення до 200 млн євро фінансування від Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР).
Про це під час брифінгу в Медіацентрі "Україна - Укрінформ" заявив голова правління компанії Володимир Кудрицький.
"Планується залучення від 150 до 200 млн євро від Європейського банку реконструкції та розвитку кредиту з грантовим компонентом. Плануємо до кінця року кредитну угоду підписати", - пояснив Кудрицький.
Керівник "Укренерго" нагадав, що влітку Кабінет Міністрів, "Укренерго" і ЄБРР підписали меморандум про залучення коштів. Нині кредитна угода перебуває на фінальному етапі погодження.
Нагадаємо:
У червні 2023 року ЄБРР та уряд України домовилися об’єднати зусилля для мобілізації нового великого пакету фінансування для підтримки енергетичної безпеки країни, банк виділить 600 мільйонів євро у вигляді позик та грантів від міжнародних партнерів.
Президент ЄБРР Оділь Рено-Бассо підписав три меморандуми про взаєморозуміння з прем’єр-міністром України Денисом Шмигалем щодо мобілізації 200 млн євро для "Укренерго", 200 млн євро для "Нафтогазу" і 200 млн євро для "Укргідроенерго".
Економічна правда