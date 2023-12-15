У Росії хочуть націоналізувати активи, які раніше належали Global Spirits Черняка - РосЗМІ

Мінфін Росії готується націоналізувати активи, які раніше належали міжнародному алкогольному холдингу Global Spirits Євгена Черняка.

Про це повідомляє російське видання "Ведомости" з посиланням на джерела.

За даними видання, російський Мінфін готує відповідний проєкт змін і "питання перебуває у опрацюванні".

За даними видання, йдеться про девʼять юридичних осіб, які нібито входять до холдингу Global Spirits. Зокрема, дистрибʼютор "Стандарт якості" (раніше – ТД "Мегаполіс"), група "Традиції успіху", якій належать заводи "Русский Север" і "Родник К", Феодосійський завод коньяків і вин, Кримський винний будинок.

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Один зі співрозмовників видання розповів, що причиною націоналізації є те, що засновника холдингу, українського бізнесмена Євгена Черняка у Росії підозрюють у "фінансуванні тероризму" та оголосили в розшук.

Нагадуємо:

Суд Москви заочно заарештував українського бізнесмена, засновника холдингу Global Spirits Євгена Черняка у справі про "фінансування тероризму".

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Росфінмоніторинг вніс до списку терористів та екстремістів українського бізнесмена, засновника міжнародного алкогольного холдингу Global Spirits та лікеро-горілчаного заводу "Хортиця" Євгена Черняка.

У 2020 році Черняк заявив у коментарі Forbes, що Global Spirits не веде бізнес у РФ вже понад чотири роки й не володіє жодними активами.