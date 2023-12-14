Апеляційна палата ВАКС скасувала рішення про закриття справи Роттердам+

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду скасувала ухвалу суду першої інстанції, який закрив справу Роттердам+ та скасував арешт майна обвинувачених.

Таку ухвалу Апеляційної палати було оголошено в судовому засіданні 14 грудня.

Справу № 991/2364/23 повернули у першу інстанцію для нового розгляду.

Рішення ухвалили судді Апеляційної палати ВАКС Дмитро Михайленко, Микола Глотов та Олександр Семенников.

Реклама:

Нагадаємо:

У жовтні цього року суд першої інстанції закрив провадження у справі Роттердам+. За це рішення проголосували двоє суддів колегії. Третій суддя - Віктор Ногачевський, висловив окрему думку, в якій пояснив, чому закривати справу суд не мав права.

Як підставу для закриття справи у першій інстанції судді використали п.10 ч.1 ст. 284 КПК. Нібито сплив строк досудового розслідування після повідомлення про підозру.

Реклама:

Прокурор САП не погодився з таким рішенням суду та оскаржив його в суді апеляційної інстанції.

Як відомо, 16 січня 2023 року НАБУ і САП завершили розслідування за підозрою 15 осіб, причетних до запровадження та дії так званої формули "Роттердам+", через яку споживачі електроенергії незаконно переплатили понад 20 млрд грн упродовж 2018-2019 рр.

У березні 2023 року НАБУ і САП скерували до суду перший епізод справи "Роттердам+" за обвинуваченням шістьох осіб у завданні споживачам електроенергії збитків на понад 19 млрд грн протягом 2016-2017 років.

3 жовтня Вищий антикорупційний суд частково задовольнив клопотання прокурора САП та наклав арешт на майно 3 обвинувачених у справі "Роттердам+".

Читайте також: Непохитний "Ротердам+": як "еліта" пошила в дурні всіх українців