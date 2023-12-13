Відновити роботу "Київстар" допомагають Microsoft, Cisco та Ericsson
Американські компанії Microsoft, Cisco та шведська Ericsson допомагають українському мобільному оператору "Київстар" відновити роботу після масштабної кібератаки.
Про це розповів СЕО компанії Олександр Комаров в інтервʼю Forbes.
"Дуже багато ми співпрацюємо із Microsoft, Cisco, Ericsson. Насправді це глобальна команда, яка залучена до вирішення цього кейсу", - сказав Комаров.
Зокрема, Ericsson, залучена до відновлення інфраструктури оператора.
"Microsoft є експертом у розслідуванні, бо нам потрібно зрозуміти першоджерело проблеми", — додав президент "Київстар".
Cisco є постачальником всіх систем кіберзахисту "Київстар" та допомагає оператору "підняти цей периметр і захистити".
Нагадуємо:
Вранці 12 грудня стався масштабний збій у роботі оператора мобільного зв'язку "Київстар".
У мобільному операторі "Київстар" підтвердили, що причиною масштабного збою в роботі зранку 12 грудня стала потужна хакерська атака, але запевнили, що персональні дані клієнтів у безпеці.
Станом на 20:00 12 грудня фахівцям "Київстару" вдалось частково відновити роботу послуг фіксованого зв'язку.
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