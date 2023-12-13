Всі розділи
Укр / Рус

Відновити роботу "Київстар" допомагають Microsoft, Cisco та Ericsson

Середа, 13 грудня 2023, 09:24 - Анастасія Жарикова

Американські компанії Microsoft, Cisco та шведська Ericsson допомагають українському мобільному оператору "Київстар" відновити роботу після масштабної кібератаки. 

Про це розповів СЕО компанії Олександр Комаров в інтервʼю Forbes.

"Дуже багато ми співпрацюємо із Microsoft, Cisco, Ericsson. Насправді це глобальна команда, яка залучена до вирішення цього кейсу", - сказав Комаров.

Зокрема, Ericsson, залучена до відновлення інфраструктури оператора.

Реклама:

"Microsoft є експертом у розслідуванні, бо нам потрібно зрозуміти першоджерело проблеми", — додав президент "Київстар".

Cisco є постачальником всіх систем кіберзахисту "Київстар" та допомагає оператору "підняти цей периметр і захистити".

Нагадуємо:

Реклама:

Вранці 12 грудня стався масштабний збій у роботі оператора мобільного зв'язку "Київстар".

У мобільному операторі "Київстар" підтвердили, що причиною масштабного збою в роботі зранку 12 грудня стала потужна хакерська атака, але запевнили, що персональні дані клієнтів у безпеці.

Станом на 20:00 12 грудня фахівцям "Київстару" вдалось частково відновити роботу послуг фіксованого зв'язку.

Читайте також: Зірка, яку погасили. Що сталося з "Київстаром"?

Київстар мобільний зв'язок Ericsson Microsoft
Реклама:
Матеріали за темою
"Київстар" планує завершити роботу над відновленням послуг протягом середи 12 грудня 2023, 20:37
Зірка, яку погасили. Що сталося з "Київстаром"? 12 грудня 2023, 20:10
Атака на "Київстар" не вплинула на роботу Helsi 12 грудня 2023, 19:17
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті