Мінфін залучив понад 5 мільярдів від продажу ОВДП

Міністерство фінансів на аукціонах 12 грудня розмістило облігації внутрішньої державної позики (ОВДП) на загальну суму 5,2 млрд гривень.

Про це повідомляє пресслужба Мінфіну у Facebook.

Так, від продажу 1-річних облігацій надійшло 3,45 млрд грн під 16,88% річних (ставка знизилась із 16,92% минулого тижня).

Від продажу ОВДП терміном обігу 1,8 року надійшло 710 млн грн під 17,59% (минулого тижня ставка була 17,58%).

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Водночас папери на 3,2 роки влалось розмістити 18,6% - залучили 1,05 млрд грн.

Нагадаємо:

Міністерство фінансів на аукціонах 5 грудня розмістило облігації внутрішньої державної позики (ОВДП) на загальну суму 11,96 млрд гривень.

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Міністерство фінансів на первинних аукціонах 28 листопада розмістило облігації внутрішньої державної позики (ОВДП) на загальну суму 6,53 мільярда гривень.

Міністерство фінансів на аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики 21 листопада залучило майже 15 млрд грн в еквіваленті.

Економічна правда