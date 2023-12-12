Мінфін залучив понад 5 мільярдів від продажу ОВДП
Міністерство фінансів на аукціонах 12 грудня розмістило облігації внутрішньої державної позики (ОВДП) на загальну суму 5,2 млрд гривень.
Про це повідомляє пресслужба Мінфіну у Facebook.
Так, від продажу 1-річних облігацій надійшло 3,45 млрд грн під 16,88% річних (ставка знизилась із 16,92% минулого тижня).
Від продажу ОВДП терміном обігу 1,8 року надійшло 710 млн грн під 17,59% (минулого тижня ставка була 17,58%).
Водночас папери на 3,2 роки влалось розмістити 18,6% - залучили 1,05 млрд грн.
Нагадаємо:
Міністерство фінансів на аукціонах 5 грудня розмістило облігації внутрішньої державної позики (ОВДП) на загальну суму 11,96 млрд гривень.
Міністерство фінансів на первинних аукціонах 28 листопада розмістило облігації внутрішньої державної позики (ОВДП) на загальну суму 6,53 мільярда гривень.
Міністерство фінансів на аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики 21 листопада залучило майже 15 млрд грн в еквіваленті.
Економічна правда