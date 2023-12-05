Мінфін залучив майже 12 мільярдів від продажу ОВДП

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Міністерство фінансів на аукціонах 5 грудня розмістило облігації внутрішньої державної позики (ОВДП) на загальну суму 11,96 млрд гривень.

Про це повідомляє пресслужба Мінфіну в Telegram.

Так, від продажу 1-річних облігацій надійшло 2,6 млрд грн під 16,92% річних.

Від продажу ОВДП терміном обігу 1,8 року надійшло 3,034 млрд грн під 17,58%, а розміщення облігацій терміном обігу понад три роки принесло держбюджету 2,84 млрд грн під 18,6% річних.

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Також Мінфін розмістив 1-річні доларові облігації під 4,6% - вдалось залучити 96 млн дол.

Нагадаємо:

Міністерство фінансів на первинних аукціонах 28 листопада розмістило облігації внутрішньої державної позики (ОВДП) на загальну суму 6,53 мільярда гривень.

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Міністерство фінансів на аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики 21 листопада залучило майже 15 млрд грн в еквіваленті.

Економічна правда