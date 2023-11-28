Мінфін залучив понад 6,5 мільярдів від продажу ОВДП

Міністерство фінансів на первинних аукціонах 28 листопада розмістило облігації внутрішньої державної позики (ОВДП) на загальну суму 6,53 мільярда гривень.

Про це повідомляється на сайті Мінфіну.

Як свідчать дані Мінфіну, від продажу шестимісячних облігацій надійшло 2,76 млрд грн під 16,53% річних. Тиждень тому такі ОВДП розміщували під 16,79%.

Мінфін

Від продажу ОВДП терміном обігу 22 місяці надійшло 3,07 млрд грн під 17,64% (минулого тижня їх розміщували під 17,8%), а розміщення облігацій терміном обігу понад три роки принесло держбюджету 694,68 млн грн під 18,6% річних (тижнем раніше ставка за ними сягала 18,7%).

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Нагадаємо:

Міністерство фінансів на аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики 21 листопада залучило майже 15 млрд грн в еквіваленті.













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