Програму безкоштовного обміну ламп для пенсіонерів розширили. З 12 грудня до програми долучилась Київська область.

Про це повідомили у пресслужбі Міністерства економіки України.

"Пенсіонери, які проживають в Київській області можуть отримати додаткові п’ять LED-ламп у відділеннях Укрпошти, навіть якщо вони вже брали участь в обміні раніше", – йдеться у повідомленні.

У відомстві уточнили, що цього разу пенсіонерам не треба буде одразу нести старі лампи на обмін. Їх можна буде принести у відділення АТ "Укрпошта" протягом місяця з моменту отримання п’яти додаткових світлодіодних ламп.

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При собі потрібно мати паспорт, РНОКПП, пенсійне посвідчення та діючий номер телефону.

Починаючи з 5 грудня пенсіонери вже обміняли 1 мільйон старих ламп розжарювання на нові енергоефективні лампи, додали у Міністерстві економіки.

Нагадаємо, в Україні наприкінці січня 2023 року стартувала програма обміну ламп розжарювання на LED.

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Програма реалізується Міністерством економіки, Міністерством цифрової трансформації та Укрпоштою за підтримки Європейського Союзу.

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