Всі розділи
Укр / Рус

НБУ покращив прогноз по ВВП завдяки вищим врожаям аграрних культур

П'ятниця, 3 листопада 2023, 12:25 - Анастасія Жарикова

НБУ поліпшив оцінку зростання реального ВВП завдяки, зокрема, вищому ніж торік врожаю основних сільськогосподарських культур.

Про це йдеться в Інфляційному звіті НБУ за жовтень.

У ІІІ кварталі Нацбанк поліпшив оцінку зростання реального ВВП року до 8,2% у річному вимірі. Вагомим чинником кращої динаміки стали вищі, ніж торік, врожаї основних культур завдяки надсприятливим погодним умовам. 

"Так, врожайність ранніх зернових не лише перевищила минулий, а й рекордний 2021 рік, тоді як засіяні площі за більшістю культур залишилися майже на рівні попереднього року У результаті оцінки врожаю поліпшено як на 2023 рік, так і на наступні роки", - йдеться в звіті.

Реклама:

Прямий додатний внесок вищих врожаїв у ВВП поточного року оцінили у 1.3 в.п. 

У регуляторі пояснили, що завдяки сприятливій погоді врожай збирався швидшими темпами, ніж торік, що зумовило високі темпи зростання сільського господарства у ІІІ кварталі. 

В умовах обмежених експортних можливостей надлишок сільськогосподарської сировини зумовив збільшення завантаженості підприємств харчової промисловості. 

Реклама:

Також додатковий ефект мало нарощування виробництва овочів низкою південних та центральних регіонів. 

"Це разом зі сприятливою погодою компенсувало негативний вплив руйнування Каховської ГЕС на діяльність підприємств сільського господарства", - зазначили в Нацбанку.

Економічна правда

ВВП агросектор НБУ
Реклама:
Слухайте подкаст "Хроніки економіки" на зручній платформі:
Apple PodcastsApple Podcasts Google PodcastsGoogle Podcasts SpotifySpotify
Матеріали за темою
Як стартапи драйвують економіки країн та чи під силу це Україні 30 жовтня 2023, 08:12
Підвищення ставок ЄЦБ зупинило зростання економік єврозони – Bloomberg 27 жовтня 2023, 21:05
Нацбанк утретє за рік суттєво змінив прогноз зростання ВВП у 2023 році  26 жовтня 2023, 15:52
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті