У жовтні попит на гібридні авто сягнув майже 2-річного рекорду – асоціація
Український автопарк у жовтні поповнили 1792 гібридних легкових авто (HEV i PHEV) - це рекордний показник за останні місяці.
Про це повідомляє профільна асоціація "Укравтопром".
При цьому частка нових авто в цій кількості становила 59%.
Так, у сегменті нових легкових авто лідером ринку гібридів став Nissan Qashqai (207 од.), далі йде Toyota RAV-4 (161 од.), топ-3 замикає Toyota Corolla Cross (102 шт.).
Водночас у реєстраціях імпортованих вживаних авто з гібридними силовими установками першість у Ford Fusion US (58 шт.)
Також у лідерській трійці - Toyota Prius (53 шт.) та Ford C-Max (50 шт.).
"Всього з початку року свою першу реєстрацію в Україні пройшли 13,8 тис гібридних легковиків (8,9 тис нових та 4,9 тис авто з пробігом)", - додали в асоціації.
Нагадаємо:
Український автопарк у жовтні поповнили 4493 авто на акумуляторних джерелах живлення (BEV) - порівняно з жовтнем 2022 року попит на електромобілі зріс у 2,8 раза.
Український автопарк у жовтні поповнили 21,3 тис вживаних легковиків, що були ввезені з-за кордону - реєстрації таких авто у порівнянні з жовтнем 2022 року зросли на 41%, у порівнянні з вереснем 2023-го - на 1%.
Економічна правда