У жовтні попит на гібридні авто сягнув майже 2-річного рекорду – асоціація

фото: toyota

Український автопарк у жовтні поповнили 1792 гібридних легкових авто (HEV i PHEV) - це рекордний показник за останні місяці.

Про це повідомляє профільна асоціація "Укравтопром".

При цьому частка нових авто в цій кількості становила 59%.

Так, у сегменті нових легкових авто лідером ринку гібридів став Nissan Qashqai (207 од.), далі йде Toyota RAV-4 (161 од.), топ-3 замикає Toyota Corolla Cross (102 шт.).

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Водночас у реєстраціях імпортованих вживаних авто з гібридними силовими установками першість у Ford Fusion US (58 шт.)

Також у лідерській трійці - Toyota Prius (53 шт.) та Ford C-Max (50 шт.).

"Всього з початку року свою першу реєстрацію в Україні пройшли 13,8 тис гібридних легковиків (8,9 тис нових та 4,9 тис авто з пробігом)", - додали в асоціації.

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Нагадаємо:

Український автопарк у жовтні поповнили 4493 авто на акумуляторних джерелах живлення (BEV) - порівняно з жовтнем 2022 року попит на електромобілі зріс у 2,8 раза.

Український автопарк у жовтні поповнили 21,3 тис вживаних легковиків, що були ввезені з-за кордону - реєстрації таких авто у порівнянні з жовтнем 2022 року зросли на 41%, у порівнянні з вереснем 2023-го - на 1%.

Економічна правда