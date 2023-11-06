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За рік попит на вживані іномарки зріс на 40%: топ-10 автомобілів жовтня

Понеділок, 6 листопада 2023, 10:07 - Олексій Павлиш
 
getty images

Український автопарк у жовтні поповнили 21,3 тис вживаних легковиків, що були ввезені з-за кордону - реєстрації таких авто у порівнянні з жовтнем 2022 року зросли на 41%, у порівнянні з вереснем 2023-го - на 1%.

Про це повідомляє профільна асоціація "Укравтопром".

При цьому найбільша частка в цьому сегменті авторинку належала бензиновим авто - 44%. Далі йдуть: дизельні - 31%; електромобілі - 17%; авто з ГБО - 5%; гібриди - 3%.

Лідером реєстрацій серед ввезеного секонд-хенду вкотре став Volkswagen Golf, а вся п'ятірка лідерів останні місяці залишається незмінною.

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Так, до топ-10 найпопулярніших моделей місяця увійшли:

  1. Volkswagen Golf - 1544 од.;
  2. Renault Megane - 1200 од.;
  3. Skoda Octavia - 960 од.;
  4. Volkswagen Passat - 785 од.;
  5. Nissan Leaf - 573 од.;
  6. Volkswagen Tiguan - 451 од.;
  7. Tesla Model 3 - 442 од.;
  8. Audi A4 - 416 од.;
  9. Ford Focus - 411 од.;
  10. Nissan Qashqai - 404 од.

При цьому середній вік вживаних машин, що у жовтні перейшли на українські номери, становить дев’ять з половиною років.

Загалом з початку року свою першу реєстрацію в Україні пройшли 169,3 тис уживаних легковиків, ввезених з-за кордону, що у 3,4 раза більше за реалізацію нових авто за той самий період.

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Нагадаємо:

У жовтні в Україні зареєстрували 5,7 тисяч нових автівок, що на 83% більше, ніж у жовтні минулого року.

Економічна правда

авто імпорт
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