За рік попит на вживані іномарки зріс на 40%: топ-10 автомобілів жовтня

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Український автопарк у жовтні поповнили 21,3 тис вживаних легковиків, що були ввезені з-за кордону - реєстрації таких авто у порівнянні з жовтнем 2022 року зросли на 41%, у порівнянні з вереснем 2023-го - на 1%.

Про це повідомляє профільна асоціація "Укравтопром".

При цьому найбільша частка в цьому сегменті авторинку належала бензиновим авто - 44%. Далі йдуть: дизельні - 31%; електромобілі - 17%; авто з ГБО - 5%; гібриди - 3%.

Лідером реєстрацій серед ввезеного секонд-хенду вкотре став Volkswagen Golf, а вся п'ятірка лідерів останні місяці залишається незмінною.

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Так, до топ-10 найпопулярніших моделей місяця увійшли:

Volkswagen Golf - 1544 од.; Renault Megane - 1200 од.; Skoda Octavia - 960 од.; Volkswagen Passat - 785 од.; Nissan Leaf - 573 од.; Volkswagen Tiguan - 451 од.; Tesla Model 3 - 442 од.; Audi A4 - 416 од.; Ford Focus - 411 од.; Nissan Qashqai - 404 од.

При цьому середній вік вживаних машин, що у жовтні перейшли на українські номери, становить дев’ять з половиною років.

Загалом з початку року свою першу реєстрацію в Україні пройшли 169,3 тис уживаних легковиків, ввезених з-за кордону, що у 3,4 раза більше за реалізацію нових авто за той самий період.

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Нагадаємо:

У жовтні в Україні зареєстрували 5,7 тисяч нових автівок, що на 83% більше, ніж у жовтні минулого року.

Економічна правда