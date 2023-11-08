Темпи відновлення економіки України залежатимуть від ходу війни – МВФ

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Український уряд проводить видатну роботу зі збереження ключових функцій держави в умовах війни, що дозволило досягти певної макрофінансової стабільності. Однак подальший економічний прогрес України та прогноз розвитку її економіки визначатимуться перебігом та інтенсивністю війни проти РФ.

Про це заявив директор Європейського департаменту МВФ Альфред Каммер, передає Укрінформ.

Так Каммер відповів на запитання журналістів про те, наскільки ефективними є дії уряду України у використанні міжнародної допомоги, зокрема – фінансування від МВФ, а також наскільки точними можуть бути показники економічного прогнозу для України в умовах війни.

"Економічне прогнозування в умовах війни, безумовно, завжди є дуже непростим завданням. Ми разом з українською владою вже мали певний досвід під час конфлікту 2014 року. Зараз економічний прогноз залежить від багатьох факторів. У короткостроковій перспективі це макроекономічна стабільність, на основі відновлення діяльності підприємств та заходів з їх підтримки. У середньостроковій перспективі економічне зростання також залежатиме від вирішення проблеми біженців та переміщених осіб. Тож середньострокова перспектива великою мірою залежить від того, як розвиватиметься ситуація під час війни", – зауважив представник МВФ.

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Він додав, що після різкого падіння економіки України у минулому році відбулося поступове зростання економічної активності. Показники поточного стану економіки та темпів зростання будуть уточнені під час другого огляду програми розширеного фінансування, який МВФ наразі здійснює в Україні.

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Нагадаємо:

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Місія МВФ 6 листопада починає обговорення заходів з представниками влади України щодо другого перегляду програми розширеного фінансування (EFF).







