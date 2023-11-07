Новини 7 листопада: росіяни мінують інфраструктуру на окупованій Херсонщині, резерви скорочуються 3 місяць поспіль

Про Херсонщину. В окупованій частині Херсонської області росіяни мінують критичну інфраструктуру.

Про допомогу Україні. Благодійний фонд Сороса "Open Society Foundations", який на сьогодні очолює Олександр Сорос-молодший, планує реалізувати в Україні нові проєкти, пов'язані з підтримкою українців під час повномасштабної війни.

Про резерви. На 1 листопада міжнародні резерви України становили 38,9 мільярда доларів - у жовтні вони знизились на 1,9%.

Про санкції. Президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО про застосування санкцій проти низки компанії, пов’язаних з підсанкційним російським олігархом Михаілом Фрідманом та його партнерами.

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Про фінанси. Військовий бюджет Росії більш ніж у два рази перевищує військовий бюджет України у 2024 році, а тому підтримка іноземних партнерів є критично важливою.

Ексклюзиви ЕП

На ринку електроенергії утворився ланцюг боргів на 60 мільярдів гривень. Що з ним робити?

Низька платіжна дисципліна та дозвіл від влади не платити за електроенергію призвели до формування величезних боргів. Простого рішення немає, один з варіантів – підвищення тарифу.

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"Вони вчать нас бути членом ЄС". Заступник міністра економіки Соболев про план України на 50 мільярдів євро

Фінансова стабільність країни в наступні роки залежить від того, чи вдасться заручитися підтримкою ЄС обсягом 50 млрд євро. Заступник міністра економіки Олексій Соболев пояснює, що має зробити влада для цього.