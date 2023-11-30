НАЗК внесло до переліку міжнародних спонсорів війни бельгійську газову компанію Fluxys

колаж: НАЗК

Нацагентство з питань запобігання корупції (НАЗК) внесло бельгійського незалежного оператора газової системи Fluxys до переліку міжнародних спонсорів війни. Компанія сприяє експорту російського СПГ, що забезпечує фінансування вторгнення РФ в Україну.

Про це повідомляє пресслужба НАЗК.

В Агентстві пояснили, що Fluxys надає потужності для зберігання та перевалки російського скрапленого газу "Ямал СПГ" на своєму терміналі в Зебрюгге.

При цьому мажоритарна частка "Ямал СПГ" належить російській газовій компанії "Новатек", яка безпосередньо причетна до фінансування військової агресії та воєнних злочинів в Україні.

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"Детальний аналіз, проведений Міжнародним інститутом енергетичної економіки та фінансового аналізу (IEEFA) у 2022 році, показав, що Fluxys та її акціонери отримували прибуток, сприяючи експорту російського СПГ на ринки Азії, Південної Америки та Близького Сходу, особливо в зимові місяці 2021-2022 років, що загострювало європейську енергетичну кризу та збільшувало прибутки для "Новатек".

Компанія "Новатек", належить російським олігархам Леоніду Міхельсону і Геннадію Тимченку. Вона є основним постачальником російського скрапленого природного газу на міжнародні ринки. Міхельсон і Тимченко входять до найближчого оточення Володимира Путіна і за допомогою його режиму захопили частки міжнародних компаній у російських нафтогазових проєктах", - йдеться у повідомленні НАЗК.

У відомстві додали, що "Новатек" є найбільшим приватним виробником природного газу в росії. У липні 2014 року компанію внесли до санкційних списків США і Канади. У 2016 році США запровадили санкції проти кількох дочірніх компаній "Новатека". 2 листопада 2023 року США запровадили санкції проти проекту "Арктик СПГ 2", який мав на меті подвоїти експортні потужності "Новатека".

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"Щонайменше третина витрат російського бюджету йде на війну. Послуги Fluxys допомагають РФ поповнити його в цьому році на 800 мільйонів євро", - заявив голова НАЗК Олександр Новіков.

Зазначається, що основними акціонерами Fluxys є бельгійські муніципалітети (77,41%) і федеральний уряд Бельгії (3,44%).

Обидві сторони стверджують, що високо поважають міжнародне гуманітарне право, яке забороняє навмисні напади на цивільних осіб або критичну цивільну інфраструктуру. Ці зобов’язання протирічать фактичному продовженню співпраці з російською компанією "Новатек", наголошують в НАЗК.

Так, Fluxys продовжувала співпрацю з "Ямал СПГ" та "Новатек" протягом 2022 року та у 2023 році. За оцінками міжнародних експертів, Росія очікує отримати до 800 мільйонів євро податкових надходжень експорту, що можливий завдяки перевалці СПГ у Зебрюгге у 2023 році. Лише 7% цього газу прямує на ринки ЄС.

Fluxys отримує за цю послугу 50 мільйонів євро на рік за довгостроковим контрактом, підписаним у 2015 році.

Економічна правда