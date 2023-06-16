НАЗК вперше виключило компанію зі списку міжнародних спонсорів війни

Нацагентство з питань запобігання корупції (НАЗК) вперше виключило зі списку міжнародних спонсорів війни компанію, причому, остання знаходилася в списку лише два місяці.

Про це йдеться у повідомленні на сайті НАЗК.

"Вперше від початку створення переліку міжнародних спонсорів війни – потужного репутаційного інструменту тиску на компанії, що продовжують працювати з РФ після широкомасштабного вторгнення, з нього була виключена компанія. Вона виконала усі необхідні умови, обравши шлях соціально-відповідального бізнесу", - зазначається в повідомленні.

Йдеться про провідну світову компанію з постачання суднового палива, ірландську Peninsula Petroleum Limited.

Компанія направила відповідний лист до НАЗК з зазначенням виконаних умов, які дозволяють виключити її з переліку.

"Peninsula Petroleum Limited припинила постачати бункерне паливо не тільки до суден, що належать росіянам або ходять під російським прапором, а й тим, що перевозять російську нафту. Такі кроки компанія вжила на знак засудження російської агресії", - повідомляє НАЗК.

"Перше виключення з переліку міжнародних спонсорів війни — найкращий доказ того, що цей інструмент справді працює", - додали в НАЗК.

Нагадуємо:

Компанію Peninsula Petroleum було внесено до списку спонсорів війни у квітні 2023 року.

НАЗК вказувало, що ірландська Peninsula Petroleum свідомо продовжувала постачати паливо танкерам у водах Данії, коли вони повертаються або прямують до одного з головних нафтових портів, розташованих на північному заході РФ.

Раніше в компанії заявляли, що санкції ніколи не мали на меті повністю відрізати російську нафту від світового ринку, оскільки це підвищить ціни на нафту і нашкодить світовій економіці.