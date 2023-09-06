Бубка відреагував на розслідування ЗМІ: каже, що не має відношення до бізнесу на окупованих територіях
Олімпійський чемпіон та ексочільник Національного олімпійського комітету України (НОК) Сергій Бубка заявив, що "не має відношення до жодного бізнесу на окупованій території" і що проти нього "почалась компанія зі знищення репутації".
Про це він сказав у відеозверненні на своєму YouTube-каналі.
"Я давно займаюсь українським спортом. Я завжди боровся за Україну, але зараз проти мене почалась компанія зі знищення моєї репутації", - заявив Бубка.
За його словами, з 2014 року він не був на окупованих територіях.
"Я не маю ніякого відношення до жодного бізнесу на окупованій території. Моя робота полягає в підтримці українських спортсменів та українського спорту на міжнародній арені", - сказав він.
Нагадаємо:
На початку липня журналісти Bihus.Info повідомили, що російська фірма "Монблан", яка належить Бубці та його брату Василю, працює на тимчасово окупованих територіях та продає пальне терористам.
Розслідувачі з'ясували, що у травні 2023-го року компанія уклала офіційні контракти з окупантами на постачання пального на понад 800 тисяч рублів.
Як повідомили в Bihus.Info, після виходу сюжету СБУ відкрила кримінальне провадження.
При цьому сам Бубка тоді жодним чином не прокоментував знайдені розслідувачами документи.
У серпні розслідувачі виявили, що, попри відкрите кримінальне провадження за підозрою у пособництві державі-агресору, Сергій Бубка лишається членом НОК України, а російські компанії, якими він володіє разом із братом, укладають нові контракти з окупантами.
Економічна правда