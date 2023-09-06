Бубка відреагував на розслідування ЗМІ: каже, що не має відношення до бізнесу на окупованих територіях

Сергій Бубка Фото: нок

Олімпійський чемпіон та ексочільник Національного олімпійського комітету України (НОК) Сергій Бубка заявив, що "не має відношення до жодного бізнесу на окупованій території" і що проти нього "почалась компанія зі знищення репутації".

Про це він сказав у відеозверненні на своєму YouTube-каналі.

"Я давно займаюсь українським спортом. Я завжди боровся за Україну, але зараз проти мене почалась компанія зі знищення моєї репутації", - заявив Бубка.

За його словами, з 2014 року він не був на окупованих територіях.

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"Я не маю ніякого відношення до жодного бізнесу на окупованій території. Моя робота полягає в підтримці українських спортсменів та українського спорту на міжнародній арені", - сказав він.

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На початку липня журналісти Bihus.Info повідомили, що російська фірма "Монблан", яка належить Бубці та його брату Василю, працює на тимчасово окупованих територіях та продає пальне терористам.

Розслідувачі з'ясували, що у травні 2023-го року компанія уклала офіційні контракти з окупантами на постачання пального на понад 800 тисяч рублів.

Як повідомили в Bihus.Info, після виходу сюжету СБУ відкрила кримінальне провадження.

При цьому сам Бубка тоді жодним чином не прокоментував знайдені розслідувачами документи.

У серпні розслідувачі виявили, що, попри відкрите кримінальне провадження за підозрою у пособництві державі-агресору, Сергій Бубка лишається членом НОК України, а російські компанії, якими він володіє разом із братом, укладають нові контракти з окупантами.

Економічна правда