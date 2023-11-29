На Рівненщині звільнили всіх керівників лісгоспів

фото: ліси україни

Держпідприємство "Ліси України" ухвалило рішення про звільнення всіх директорів рівненських філій через "хронічні проблеми".

Про це повідомляє пресслужба держпідприємства.

"Як і обіцяв минулого тижня, у лісовій галузі почались кадрові чистки. Сьогодні прийняли рішення про звільнення всіх директорів рівненських філій.

Проблеми у регіоні хронічні, а зв’язки надато глибокі, тому маємо повністю оновити кадровий склад місцевого керівництва. Покладаємо велику надію, що правоохоронці та судді завершать розпочату нами роботу, справи завершаться реальними вироками", - заявив гендиректор ДП Юрій Болоховець.

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За його словами, нові керівники лісових господарств будуть визначені на відкритому кадровому конкурсі - оголошення невдовзі з’явиться на сайті ДП "Ліси України".

Нагадаємо:

24 листопада гендиректор держпідприємства "Ліси України" Юрій Болоховець анонсував масові звільнення - він заявив, що протягом року служба безпеки підприємства фіксувала порушення, а також збирала інформацію і проводила службові розслідування.

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Наступного дня співробітники ДБР виявили у депутата Рівненської обласної ради Віталія Суховича, який є також заступником голови Поліського лісового офісу ДСГП "Ліси України", незадекларовані статки на мільйони доларів.

Економічна правда