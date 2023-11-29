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"Нова пошта" відкрила друге відділення в Румунії

Середа, 29 листопада 2023, 09:49 - Анастасія Дячкіна

Компанія "Нова пошта" відкрила відділення Nova Post у місті Брашов (Румунія). Це вже друге відділення в країні, а до кінця року в планах відкриття ще у Констанці.

Про це йдеться у повідомленні компанії. 

Відділення працює щодня за адресою: м. Брашов, Str. Brânduselor 72. 

Клієнти можуть отримувати та відправляти документи, посилки до 30 кг в Україну та у Молдову.  Термін доставки в Україну від 5 днів, в Молдову – від 3 днів.

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Крім цього для клієнтів Nova Post у Румунії також є можливість викликати кур'єра, щоб забрати відправлення з адреси та доставити на будь-яку адресу по всій країні. 

За 6 місяців роботи в Румунії  компанія доставила посилки майже для 8 000 людей.

Нагадаємо: 

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"Нова пошта" до кінця 2023 року планує відкрити відділення в Мілані й Парижі, а у наступному році – ще 16 Nova Post за кордоном. 





Нова пошта Румунія
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Економічна правда
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