"Нова пошта" вийшла на ринок Румунії: перше відділення запрацювало в Бухаресті

Нова пошта

Оператор експрес-доставки "Нова пошта" відкрив перше відділення Nova Post в Бухаресті - столиці Румунії.

Про це повідомила пресслужба компанії.

"Це перша країна, у якій компанія почала надавати послуги із доставки в Україну та у Молдову", – йдеться в повідомленні.

Термін доставки із Румунії в Україну становить від 5 днів, між Румунією і Молдовою — від 3 днів.

"Румунія стала 4 країною ЄС, де відкрились відділення Nova Post, щоб дати можливість українцям та молдованам, які проживають у Румунії, швидко отримувати посилки від рідних із дому та підтримувати один одного навіть на відстані", – розповів співзасновник "Нової пошти" Володимир Поперешнюк.

За його словами, поштовий оператор також допомагає місцевому бізнесу вийти на український ринок, де на них чекають 30 млн активних споживачів. Для українських підприємців - це потужний стимул масштабувати свій бізнес і швидко доставляти товари клієнтам в Румунії та Молдові.

Відділення Nova Post відкрито у Бухаресті за адресою B-dul Unirii 47 A, Sector 3. У ньому можна отримувати та відправляти документи і посилки до 30 кг. Воно працюватиме з понеділка по суботу.

До 16 липня на доставку з Румунії в Україну діє спеціальний промокод зі знижкою -50%.

Для того, щоб отримати знижку, потрібно зареєструватися до 3 липня включно на сайті.

Вартість доставки з Україну в Румунію становить:

документи - 250 грн;

посилки до 2 кг - 400 грн;

посилки до 10 кг - 600 грн;

посилки до 30 кг - 1200 грн.

"Нова пошта" вже працює у Польщі, Литві, Чехії та Молдові. Наступною країною, в якій компанія планує відкрити відділення, є Німеччина.

Економічна правда