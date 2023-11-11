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"Нова пошта" показала графік відкриття відділень за кордоном

Субота, 11 листопада 2023, 14:28 - Анастасія Дячкіна

"Нова пошта" до кінця 2023 року планує відкрити відділення в Мілані й Парижі, а у наступному році – ще 16 Nova Post за кордоном. 

Про це розповів співзасновник компанії Володимир Поперешнюк.

Наступного року відділення "Нової пошти" за кордоном мають з'явитися: 

  • у лютому – в Іспанії та Туреччині;
  • у березні-квітні – у Великій Британії;
  • у травні – в Нідерландах, Бельгії, Швейцарії, Португалії;
  • у червні – Словенії, Хорватії;
  • у липні – Греції, Данії;
  • у серпні – у Фінляндії;
  • у вересні – Швеції та Норвегії.

Детальніше про те, в яких саме містах планують відкривати відділення "Нової пошти" – на інфографіці. 

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Фото: facebook.com/Volodymyr.Popereshnyuk

Нагадаємо: 

З 2022 року, коли "Нова пошта" почала міжнародну експансію у країни Європи, підрозділи Nova Post відкрили відділення в Естонії, Латвії, Литві, Молдові, Німеччині, Польщі, Румунії, Словаччині, Чехії.

Чистий прибуток "Нової пошти" за дев'ять місяців 2023 року становив 3,2 млрд грн.

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10 листопада "Нова пошта" відкрила перше відділення в Угорщині, яка стала вже десятим закордонним ринком для найбільшої приватної служби доставлення України.

Нова пошта ЄС
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