Коломойський вийшов зі складу бенефіціарів британської компанії JKX – джерела 

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Британська нафтогазова компанія JKX Oil&Gas LTD отримала підтвердження від Реєстратора корпоративних справ на Британських Віргінських Островах (BVI), що Eclairs Group Limited була виключена з реєстру 1 листопада 2022 року та розпущена відповідно до закону BVI 4 липня 2023 року.

Про це повідомляють джерела ЕП.

До розпуску EGL була основним акціонером компанії JKX з часткою 32,66%. Своєю чергою опосередкований контроль над EGL мав Ігор Коломойський.

Компанія отримала консультацію від юристів Британських Віргінських островів, які підтверджують, що акції JKX, які раніше належали EGL, тепер належать Короні.

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Як наслідок, EGL тепер буде виключено з реєстру акціонерів компанії, а Коломойського буде виключений з реєстру PSC компанії на підставі того, що він більше не має жодної прямої чи опосередкованої участі в компанії.

Компанія зараз зв’язується з відповідними органами влади та вносить зміни до реєстру своїх акцій та приватних товариств.

Нагадаємо:

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У лютому 2022 року компанія JKX Oil & Gas PLC, найбільшими акціонерами якої є компанії Коломойського і Боголюбова, завершила процес перереєстрації у приватну британську компанію JKX Oil&Gas LTD.

Основний актив компанії в Україні – Полтавська газонафтова компанія.





