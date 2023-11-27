Іноземний бізнес за рік до вторгнення в Україну сплатив майже 20 мільярдів доларів у бюджет РФ

У 2021 році іноземний бізнес сплатив майже 20 млрд дол податків у бюджет Росії, що становило третину військового бюджету РФ.

Про це під час презентації аналітичного звіту "Вплив громадянського суспільства на поведінку компаній у зв’язку з початком повномасштабного вторгнення РФ в Україну" повідомила професорка Державного біотехнологічного університету Наталія Савицька, передає Укрінформ.

"На початку війни присутність іноземних компаній на ринку РФ була суттєвою. У 2021 році іноземний бізнес у бюджет Російської Федерації сплатив майже 20 млрд доларів податків, це становило третину військового бюджету РФ", – сказала Савицька.

Вона зауважила, що із 100 найвідоміших компаній, які за версією Kantar входили у 2021 році у топ-100 найцінніших брендів світу, 78 вели комерційну діяльність в Росії, мали фізичну присутність на російському ринку, виробничі потужності, дилерську мережу тощо.

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До них, зокрема, належать: Apple (1 позиція рейтингу Kantar BrandZ), Google (2 позиція), McDonald’s (6 позиція), PepsiCo (14 позиція), Coca-Cola (17 позиція), Samsung (44 позиція), L’Oréal (50 позиція), Toyota (66 позиція), IKEA (91 позиція), KFC (95 позиція), Airbnb (99 позиція).

Крім того, за результатами дослідження, серед країн, компанії яких здійснювали економічну діяльність на російському ринку, лідирують США, Німеччина, Велика Британія, Франція.

У галузевій структурі іноземного капіталу в економіці Росії за величиною обороту та прибутку до війни домінували нафтогазові, тютюнові компанії, FMCG28 сектор (до нього відносять виробників харчових продуктів, побутової хімії, товарів особистої гігієни тощо, а також мережі ритейлерів змішаного асортименту) та автомобільна промисловість.

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Нагадаємо:

Данська пивоварна компанія Carlsberg, яка розірвала усі зв’язки зі своїм російським бізнесом, відмовляється укладати угоду з урядом Росії, яка б зробила захоплення активів Москвою легітимним.









