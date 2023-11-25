Засновник Binance просить суддю дозволити йому виїхати з США до винесення вироку

getty images

Адвокати засновника і колишнього генерального директора Binance Чанпенг Чжао просять суддю відхилити вимогу Мінʼюсту США заборонити йому повертатися додому в Об'єднані Арабські Емірати до винесення вироку за порушення вимог по боротьбі з відмиванням грошей.

Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що адвокати Чжао звернулися до окружного судді Сіетла Річарда Джонса з проханням не скасовувати умови звільнення під заставу, встановлені 21 листопада, які дозволять йому покинути США в очікуванні вироку.

Мінʼюст США попросив Джонса до понеділка скасувати рішення судді Брайана Цучіда, який дозволив Чжао повернутися додому в ОАЕ до винесення вироку 23 лютого після того, як він погодився випустити його під заставу в 175 млн доларів.

Реклама:

"Чжао, громадянин ОАЕ і Канади, пішов у відставку з посади генерального директора Binance 21 листопада після того, як визнав себе винним у тому, що навмисно спричинив нездатність глобальної криптовалютної біржі підтримувати ефективну програму боротьби з відмиванням грошей", – йдеться в повідомленні.

Натомість уряд США занепокоєний тим, що не зможе забезпечити повернення колишнього СЕО Binance, якщо він вирішить не повертатися до США для відбування покарання, враховуючи, що договору про екстрадицію між країнами немає.

Але адвокати Чжао стверджували, що колишній генеральний директор продемонстрував, що йому не загрожує втеча, погодившись на значну суму застави і добровільно приїхавши до США, щоб взяти на себе відповідальність за свої дії.

Реклама:

Додається, що адвокати стверджували, що дозвіл на повернення Чжао до ОАЕ дозволить йому піклуватися про свою партнерку і трьох дітей та підготувати їх до винесення вироку.

Нагадаємо:

Найбільша криптобіржа Binance Holdings Ltd. та її генеральний директор і засновник Чанпен Чжао визнали себе винними у порушенні вимог американського законодавства щодо боротьби з відмиванням грошей у рамках угоди зі США, яка дозволяє криптовалютній біржі продовжувати роботу.

Після цього стало відомо, що інвестори вивели близько 956 млн дол із криптобіржі Binance за останні 24 години після того, як її керівник Чанпен Чжао пішов у відставку і разом із компанією визнав себе винним у рамках врегулювання справи про відмивання грошей.