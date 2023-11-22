Amazon хоче безкоштовно навчити користуватися ШІ 2 мільйони осіб

getty images

Американський інтернет-рітейлер Amazon.com Inc. запускає програму безкоштовного навчання навичкам у сфері штучного інтелекту AI Ready та розраховує навчити в її рамках 2 млн осіб з усього світу до 2025 року.

Про це йдеться у повідомленні компанії, передає "Інтерфакс-Україна".

Ініціатива передбачає запуск нових проєктів для дорослих та молоді, а також розширення діючих програм безкоштовної ШІ-підготовки.

Зокрема, Amazon запустить вісім безкоштовних онлайн-курсів в області ШІ, у тому числі генеративного (що створює контент і використовується, наприклад, в ChatGPT, – ЕП), для представників технічних та нетехнічних спеціальностей, а також стипендіальну програму Amazon Web Services (AWS) Generative AI Scholarship з охопленням понад 50 тис студентів та школярів старших класів.

Реклама:

"Якщо ми хочемо розкрити весь потенціал ШІ у вирішенні найскладніших проблем світу, освіту в цій сфері потрібно зробити доступною для всіх охочих", – ідеться в блозі компанії.

The Wall Street Journal зазначає, що Amazon розгортає нову ініціативу в умовах серйозної кадрової конкуренції з Microsoft, Google та іншими компаніями.

Нагадаємо:

Реклама:

Корпорація Amazon інвестує мільйони доларів у навчання великої мовної моделі (LLM) під кодовою назвою Olympus, щоб конкурувати з OpenAI та Alphabet.

Днями Amazon оголосила про скорочення кількох сотень робочих місць у своєму підрозділі голосових помічників Alexa, посилаючись на зміну бізнес-пріоритетів і більшу увагу до штучного інтелекту.