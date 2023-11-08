Amazon сформувала команду для навчання ШІ-моделі Olympus, щоб конкурувати з OpenAI

reuters

Корпорація Amazon інвестує мільйони доларів у навчання великої мовної моделі (LLM) під кодовою назвою Olympus, щоб конкурувати з OpenAI та Alphabet.

Про це пише Reuters із посиланням на 2 ознайомлених джерел.

За словами співрозмовників, модель під кодовою назвою "Olympus" має 2 трильйони параметрів, що може зробити її однією з найбільших моделей, які навчаються. Повідомляється, що модель GPT-4 від OpenAI, одна з найкращих моделей, має один трильйон параметрів.

Співрозмовники говорили на умовах анонімності, оскільки деталі проєкту ще не були оприлюднені.

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В Amazon відмовились від коментарів.

За даними агентству, команду очолює Рохіт Прасад, колишній керівник Alexa, який зараз підпорядковується безпосередньо генеральному директору Енді Джасі. Як головний науковий співробітник відділу загального штучного інтелекту (AGI) в Amazon, Прасад залучив до роботи над навчальними моделями дослідників, які працювали над ШІ Alexa, і наукову команду Amazon, об'єднавши зусилля в галузі ШІ по всій компанії за допомогою спеціальних ресурсів.

"Amazon вже навчила менші моделі, такі як Titan. Вона також співпрацює зі стартапами, що розробляють моделі ШІ, такими як Anthropic і AI21 Labs, пропонуючи їх користувачам Amazon Web Services (AWS).

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Amazon вважає, що наявність власних моделей може зробити її пропозиції більш привабливими на AWS, де корпоративні клієнти хочуть отримати доступ до високопродуктивних моделей", - пише Reuters із посиланням на джерела.

При цьому, за словами співрозмовників, поки немає конкретних термінів випуску нової моделі.

LLM є базовою технологією для інструментів ШІ, які навчаються на величезних наборах даних, щоб генерувати відповіді, подібні до людських.

Економічна правда