Amazon звільняє кілька сотень співробітників у підрозділі Alexa: робить акцент на ШІ
Корпорація Amazon оголосила про скорочення кількох сотень робочих місць у своєму підрозділі голосових помічників Alexa, посилаючись на зміну бізнес-пріоритетів і більшу увагу до штучного інтелекту.
Про це пише Reuters.
Згідно з оголошенням компанії, скорочення торкнуться кількох сотень співробітників, які працюють над Alexa. Прес-секретарка компанії відмовилася уточнити, скількох точно людей звільнять.
"Ми переорієнтовуємо деякі наші зусилля, щоб краще узгодити їх з нашими бізнес-пріоритетами і тим, що, як ми знаємо, має найбільше значення для клієнтів, що включає в себе максимізацію наших ресурсів і зусиль, спрямованих на ШІ", - заявив в електронному листі віце-президент Alexa і Fire TV Деніел Рауш.
"Ці зміни змушують нас припинити деякі ініціативи", - пояснив він.
Цього місяця Amazon скорочує персонал в різних підрозділах, зокрема в музичному та ігровому, а також у деяких відділах кадрів.
Alexa - це голосовий помічник, який можна використовувати для налаштування таймерів, пошукових запитів, відтворення музики або як центр домашньої автоматизації.
У вересні Reuters писало, що моральний дух у підрозділі погіршився через занепокоєння з приводу того, що голосовий помічник Alexa, якому вже майже десять років, вважають таким, що не встигає за епохою генеративного штучного інтелекту.
Економічна правда