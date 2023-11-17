Amazon звільняє кілька сотень співробітників у підрозділі Alexa: робить акцент на ШІ

reuters

Корпорація Amazon оголосила про скорочення кількох сотень робочих місць у своєму підрозділі голосових помічників Alexa, посилаючись на зміну бізнес-пріоритетів і більшу увагу до штучного інтелекту.

Про це пише Reuters.

Згідно з оголошенням компанії, скорочення торкнуться кількох сотень співробітників, які працюють над Alexa. Прес-секретарка компанії відмовилася уточнити, скількох точно людей звільнять.

"Ми переорієнтовуємо деякі наші зусилля, щоб краще узгодити їх з нашими бізнес-пріоритетами і тим, що, як ми знаємо, має найбільше значення для клієнтів, що включає в себе максимізацію наших ресурсів і зусиль, спрямованих на ШІ", - заявив в електронному листі віце-президент Alexa і Fire TV Деніел Рауш.

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"Ці зміни змушують нас припинити деякі ініціативи", - пояснив він.

Цього місяця Amazon скорочує персонал в різних підрозділах, зокрема в музичному та ігровому, а також у деяких відділах кадрів.

Alexa - це голосовий помічник, який можна використовувати для налаштування таймерів, пошукових запитів, відтворення музики або як центр домашньої автоматизації.

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У вересні Reuters писало, що моральний дух у підрозділі погіршився через занепокоєння з приводу того, що голосовий помічник Alexa, якому вже майже десять років, вважають таким, що не встигає за епохою генеративного штучного інтелекту.

Економічна правда