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Вперше на українських АЕС завантажили паливо Westinghouse, вироблене спільно з Енергоатомом

Неділя, 10 вересня 2023, 15:43 - Ігор Пилипів

На українських АЕС вперше завантажили паливо Westinghouse, яке вироблялось спільно з Енергоатомом. Раніше паливо для українських АЕС виготовлялось лише в Росії.

Про це повідомив міністр енергетики Герман Галущенко в ефірі телемарафону "Єдині новини".

За словами міністра, вперше паливо, яке було вироблено Westinghouse спільно з українськими фахівцями Енергоатома,  завантажили для реакторів ВВЕР‑440. 

Зазначається, що раніше відповідне паливо виготовляється лише у РФ компанією "ТВЕЛ".

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"Сьогодні ми поставили крапку. Кінець монополії Росії на цьому виді палива", - наголосив міністр.

Міністр заявив, що вже підписані певні документи з цілою низкою країн, таких як Фінляндія, Чехія, Словаччина, які більше не будуть в залежності від російських виробничих потужностей. 

Додається, що це важливо не лише з погляду постачання або виробництва електроенергії: "Це дуже сильно пов'язано з питаннями санкцій проти російської атомної енергетики", – сказав Галущенко. 

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Нагадаємо: 

Сім енергоблоків українських АЕС повністю переведені на паливо американської Westinghouse.

АЕС Westinghouse Енергоатом Міненерго
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