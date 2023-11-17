Гендиректор Alphabet вважає, що Китай може стати світовим лідером у сфері ШІ
Генеральний директор Alphabet, яка є материнською компанією Google, Сундар Пічаї очікує, що Китай буде "в авангарді" штучного інтелекту, і сказав, що для США важливо співпрацювати з Пекіном.
Про це повідомляє Bloomberg.
За словами гендиректора Alphabet, масштаби роботи зі штучного інтелекту в Китаї "просто вражають". " У певному сенсі Китай буде в авангарді ШІ, і це очевидно", – заявив Пічаї на конференції Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва в Сан-Франциско.
Він додав, що це вимагатиме міцних робочих відносин. "Неможливо досягти прогресу в довгостроковій перспективі, якщо Китай і США не будуть глибоко обговорювати між собою щось на кшталт ШІ", - сказав Пічаї.
Пічаї порівняв необхідність глобальної співпраці в галузі безпеки ШІ з важливістю спільної роботи над зміною клімату. Якщо щось піде не так з технологією ШІ в одній країні, це вплине на всіх користувачів інтернету.
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Нагадаємо:
Китай у відповідь на запроваджені США обмеження на продаж ШІ-чипів китайським компаніям оголосив про експортний контроль на графіт - матеріал, що використовується в акумуляторах електромобілів.