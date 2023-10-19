На Закарпатті зведуть 261-метровий міст через Тису на кордоні з Румунією

Між Україною і Румунією, на новому пункті пропуску Біла Церква - Сігету Мармацієй, зведуть 261-метровий міст через річку Тиса.

Про це повідомив заступник голови Закарпатської обласної військової адміністрації Мирослав Білецький.

За його словами, уряди України та Румунії вже підписали відповідну угоду щодо будівництва.

261-метровий міст через річку Тису побудують між населеними пунктами Біла Церква (Закарпатська обл.) та Сігету Мармацієй (Румунія). Він зʼєднає дві країни в межах нового пункту пропуску.

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На суміжній стороні будівельні роботи вже стартували, а зведення мосту планують завершити до кінця 2024 року.