На трасі Київ – Чоп відкрито важливий інфраструктурний міст через річку Ірпінь

4 вересня розпочато рух мостом у селі Стоянка (Бучанський район, Київська область), який зведено через річку Ірпінь.

Про це повідомляє Міністерство відновлення.

"Відкрито всі чотири смуги для проїзду автотранспорту", - йдеться в повідомленні.

Міст зведено замість зруйнованого на самому початку повномасштабного вторгнення російської армії в Україну.

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Як відомо, після звільнення Київщини була збудована тимчасова об’їзна дорога. Утім її технічні характеристики не витримували щільний рух вантажного транспорту, тому водіям доводилося об’їжджати альтернативним шляхом.