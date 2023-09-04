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На трасі Київ – Чоп відкрито важливий інфраструктурний міст через річку Ірпінь

Понеділок, 4 вересня 2023, 16:34
 

4 вересня розпочато рух мостом у селі Стоянка (Бучанський район, Київська область), який зведено через річку Ірпінь. 

Про це повідомляє Міністерство відновлення.

"Відкрито всі чотири смуги для проїзду автотранспорту", - йдеться в повідомленні.

Міст зведено замість зруйнованого на самому початку повномасштабного вторгнення російської армії в Україну.

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Як відомо, після звільнення Київщини була збудована тимчасова об’їзна дорога. Утім її технічні характеристики не витримували щільний рух вантажного транспорту, тому водіям доводилося об’їжджати альтернативним шляхом.

 
 
 

дороги
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