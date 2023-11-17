Росія посилює контроль над ЗАЕС – ISW
Росіяни посилюють свою присутність та контроль над ЗАЕС, що може призвести до нових збоїв у роботі обладнання та технічного обслуговування станції.
Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).
ISW, посилаючись на заяви "Енергоатому" та Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ), зазначає, що присутність і виключний контроль Росії над ЗАЕС посилюється, що свідчить про те, що інциденти зі збоями в роботі обладнання станції можуть загостритися в умовах триваючої російської окупації.
У ISW додають, що ЗАЕС повністю втрачала доступ до зовнішніх джерел живлення сім разів за свою історію експлуатації – усі сім інцидентів сталися під час російської окупації.
Крім того, російські сили розгорнули військову техніку на та всередині об’єктів ЗАЕС влітку-восени 2022 року, щоб захистити ці активи від українських ударів, водночас створюючи умови для звинувачення українських сил у будь-яких інцидентах на ЗАЕС.
Нагадаємо:
На енергоблоці №5 Запорізької АЕС стався інцидент із витоком реагентів із першого контуру реактора до другого, який не усунуто досі.
Некомпетентні дії російських окупантів та працівників "Росатома" 14 листопада призвели до часткового блекауту на Запорізькій АЕС.