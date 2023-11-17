Росія посилює контроль над ЗАЕС – ISW

Росіяни посилюють свою присутність та контроль над ЗАЕС, що може призвести до нових збоїв у роботі обладнання та технічного обслуговування станції.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

ISW, посилаючись на заяви "Енергоатому" та Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ), зазначає, що присутність і виключний контроль Росії над ЗАЕС посилюється, що свідчить про те, що інциденти зі збоями в роботі обладнання станції можуть загостритися в умовах триваючої російської окупації.

У ISW додають, що ЗАЕС повністю втрачала доступ до зовнішніх джерел живлення сім разів за свою історію експлуатації – усі сім інцидентів сталися під час російської окупації.

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Крім того, російські сили розгорнули військову техніку на та всередині об’єктів ЗАЕС влітку-восени 2022 року, щоб захистити ці активи від українських ударів, водночас створюючи умови для звинувачення українських сил у будь-яких інцидентах на ЗАЕС.

Нагадаємо:

На енергоблоці №5 Запорізької АЕС стався інцидент із витоком реагентів із першого контуру реактора до другого, який не усунуто досі.

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Некомпетентні дії російських окупантів та працівників "Росатома" 14 листопада призвели до часткового блекауту на Запорізькій АЕС.