Мінфін залучив 9 мільярдів від продажу ОВДП: ставки знизили

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Міністерство фінансів на аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики 14 листопада залучило 9,1 млрд грн.

Про це повідомляє пресслужба Мінфіну в Telegram.

Міністерство розмістило три види цінних паперів у гривнях.

Так, від розміщення облігацій з терміном погашення 8 місяців під 16,89% вдалось залучити 2,74 млрд грн - ставки знизили з 16,99% минулого тижня.

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Водночас ОВДП з терміном погашення 1,6 років під 17,78% розмістили на 2,8 млрд грн.

А від розміщення ОВДП з терміном погашення 3,3 роки під 18,79% отримали 3,5 млрд грн (ставки знизили з 18,79% минулого тижня).

Нагадуємо:

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Міністерство фінансів на аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики 7 листопада залучило 11,09 мільярда гривень.

Міністерство фінансів на аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики 31 жовтня залучило до бюджету 15,5 млрд грн.

Економічна правда