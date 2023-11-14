Мінфін залучив 9 мільярдів від продажу ОВДП: ставки знизили
Міністерство фінансів на аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики 14 листопада залучило 9,1 млрд грн.
Про це повідомляє пресслужба Мінфіну в Telegram.
Міністерство розмістило три види цінних паперів у гривнях.
Так, від розміщення облігацій з терміном погашення 8 місяців під 16,89% вдалось залучити 2,74 млрд грн - ставки знизили з 16,99% минулого тижня.
Водночас ОВДП з терміном погашення 1,6 років під 17,78% розмістили на 2,8 млрд грн.
А від розміщення ОВДП з терміном погашення 3,3 роки під 18,79% отримали 3,5 млрд грн (ставки знизили з 18,79% минулого тижня).
Нагадуємо:
Міністерство фінансів на аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики 7 листопада залучило 11,09 мільярда гривень.
Міністерство фінансів на аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики 31 жовтня залучило до бюджету 15,5 млрд грн.
Економічна правда