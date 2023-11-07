Мінфін залучив понад 11 мільярдів від розміщенн ОВДП, знизивши ставки
Міністерство фінансів на аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики 7 листопада залучило 11,09 мільярда гривень.
Про це повідомляє пресслужба Мінфіну.
Відомство розмістило три види цінних паперів у гривнях.
Від розміщення ОВДП з терміном погашення 8 місяців під 16,99% залучили 2,73 млрд грн - ставки було знижено з 17,08% на попередньому аукціоні.
Облігації з терміном погашення 1,7 років під 17,9% розмістили на 4,22 млрд грн. Ставки за паперами знизили з 18,15%.
Від розміщення ОВДП з терміном погашення 3,3 роки під 18,87% отримали 4,14 млрд грн.
"Купівля військових облігацій сприяє перемозі над російською агресією. Кожна інвестована на облігації гривня підтримує нашу армію та фінансову стабільність країни", - додали в міністерстві.
Нагадуємо:
Міністерство фінансів на аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики 31 жовтня залучило до бюджету 15,5 млрд грн.
Економічна правда