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Мінфін залучив понад 11 мільярдів від розміщенн ОВДП, знизивши ставки

Вівторок, 7 листопада 2023, 20:16 - Анастасія Жарикова
 
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Міністерство фінансів на аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики 7 листопада залучило 11,09 мільярда гривень.

Про це повідомляє пресслужба Мінфіну.

Відомство розмістило три види цінних паперів у гривнях.

Від розміщення ОВДП з терміном погашення 8 місяців під 16,99% залучили 2,73 млрд грн - ставки було знижено з 17,08% на попередньому аукціоні.

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Облігації з терміном погашення 1,7 років під 17,9% розмістили на 4,22 млрд грн. Ставки за паперами знизили з 18,15%.

Від розміщення ОВДП з терміном погашення 3,3 роки під 18,87% отримали 4,14 млрд грн.

"Купівля військових облігацій сприяє перемозі над російською агресією. Кожна інвестована на облігації гривня підтримує нашу армію та фінансову стабільність країни", - додали в міністерстві.

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Нагадуємо:

Міністерство фінансів на аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики 31 жовтня залучило до бюджету 15,5 млрд грн.

Економічна правда

Мінфін ОВДП бюджет
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