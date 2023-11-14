Справа банку "Фінанси і Кредит": топменеджер отримав підозру за розкрадання понад пів мільярда

Колишній заступник голови правління банку "Фінанси і Кредит" отримав підозру за участь у злочинній організації, утвореній в банку ще у 2010 році, та розкрадання понад пів мільярда гривень.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора та Державне бюро розслідування.

За даними джерела УП в правоохоронних органах, йдеться про Ігоря Копертєхіна.

Зазначається, що у складі злочинної організації указаний топменеджер банку сприяв розраденню майже 560,5 млн грн.

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"У 2010 році колишній власник установи створив злочинну організацію, через яку були вкрадені гроші банку. Для цього був також залучений працівник АТ "Банк "Фінанси та Кредит" - заступник Голови правління, який обіймав посаду члена кредитного комітету банку", - йдеться в повідомленні ДБР.

Ексвласник банку через підставних осіб отримав контроль над приватним товариством, яке штучно отримувало кредитні кошти від банку.

Рішення приймались Кредитним Комітетом установи, до якого входили члени злочинної організації, у тому числі й заступник Голови правління.

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Після перерахування грошей на комерційну структуру, кошти перенаправлялись у підконтрольні олігарху компанії-нерезиденти для їх подальшої легалізації.

Наразі підозрюваного затримано, вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Нагадуємо:

Ще у 2016 році повідомлялося, що Генеральна прокуратура розслідує виведення з банку "Фінанси і Кредит" понад 1 млрд гривень.

У 2017 році повідомлялося, що майже весь топменеджмент банку, причетний до злочину, покинув країну.

Ексголова банку "Фінанси та Кредит" Володимир Хливнюк виїхав з України у квітні 2015 року.

Поїхали за кордон і колишні заступники голови правління Олег Шапкін і Ігор Копертєхін. Ексзаступник голови правління Світлана Лотоцька перебувала в Україні, але носила електронний браслет.

У липні 2023 року на Кіпрі було затримано не названого ексзаступника голови правління банку "Фінанси та Кредит".

Як відомо, 17 вересня 2015 року Нацбанк визнав банк "Фінанси і Кредит" неплатоспроможним. Банк закінчив 2015 рік зі збитком 21,05 млрд гривень.