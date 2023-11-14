Справа банку "Фінанси і Кредит": топменеджер отримав підозру за розкрадання понад пів мільярда
Колишній заступник голови правління банку "Фінанси і Кредит" отримав підозру за участь у злочинній організації, утвореній в банку ще у 2010 році, та розкрадання понад пів мільярда гривень.
Про це повідомляє Офіс генерального прокурора та Державне бюро розслідування.
За даними джерела УП в правоохоронних органах, йдеться про Ігоря Копертєхіна.
Зазначається, що у складі злочинної організації указаний топменеджер банку сприяв розраденню майже 560,5 млн грн.
"У 2010 році колишній власник установи створив злочинну організацію, через яку були вкрадені гроші банку. Для цього був також залучений працівник АТ "Банк "Фінанси та Кредит" - заступник Голови правління, який обіймав посаду члена кредитного комітету банку", - йдеться в повідомленні ДБР.
Ексвласник банку через підставних осіб отримав контроль над приватним товариством, яке штучно отримувало кредитні кошти від банку.
Рішення приймались Кредитним Комітетом установи, до якого входили члени злочинної організації, у тому числі й заступник Голови правління.
Після перерахування грошей на комерційну структуру, кошти перенаправлялись у підконтрольні олігарху компанії-нерезиденти для їх подальшої легалізації.
Наразі підозрюваного затримано, вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Нагадуємо:
Ще у 2016 році повідомлялося, що Генеральна прокуратура розслідує виведення з банку "Фінанси і Кредит" понад 1 млрд гривень.
У 2017 році повідомлялося, що майже весь топменеджмент банку, причетний до злочину, покинув країну.
Ексголова банку "Фінанси та Кредит" Володимир Хливнюк виїхав з України у квітні 2015 року.
Поїхали за кордон і колишні заступники голови правління Олег Шапкін і Ігор Копертєхін. Ексзаступник голови правління Світлана Лотоцька перебувала в Україні, але носила електронний браслет.
У липні 2023 року на Кіпрі було затримано не названого ексзаступника голови правління банку "Фінанси та Кредит".
Як відомо, 17 вересня 2015 року Нацбанк визнав банк "Фінанси і Кредит" неплатоспроможним. Банк закінчив 2015 рік зі збитком 21,05 млрд гривень.