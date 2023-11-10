Новини 10 листопада: Суд Франції відмовив в екстрадиції Жеваго, РФ атакувала Авдіївський коксохімічний завод

Про експорт аграрних товарів. Національний банк з 11 листопада удвічі скорочує граничні строки розрахунків за операціями з експорту аграрних товарів, що класифікуються за 12 кодами, - зі 180 до 90 календарних днів.

Про ввезення авто. Кабінет міністрів пропонує зробити більш гнучким механізм покарання за ввезення в Україну автомобілів з порушеннями митних правил, і навіть в окремих випадках - відповідальність скасувати.

Про справу Жеваго. Верховний суд Франції 10 листопада відхилив апеляцію української сторони та постановив, що український мільярдер Костянтин Жеваго не повинен бути екстрадований за звинуваченнями в розтраті у справі банку "Фінанси та кредит".

Про видатки Мін'юсту. Міністерство юстиції впродовж 2019-2022 років при використанні виділених на виконання повноважень 18,1 млрд грн допустило порушень та недоліків на 3,5 млрд гривень.

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Про нову монету. Національний банк України 10 листопада презентував нову версію монети 10 грн.

Про атаки РФ на критичну інфраструктуру. Російське хакерське угруповання Sandworm із військової частини 74455 ГРУ намагається використовувати нові методи, щоб відключати електростанції в Україні.

Ексклюзиви ЕП

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Шефство країн над відбудовою регіонів: чи спрацювала ідея Зеленського

На заклик президента до партнерів допомогти відновити постраждалі регіони відгукнулося чимало держав, однак показовим став приклад лише однієї з них.